Hans Vestberg om nya toppjobbet i New York: ”Jag hade någon form av dröm”

Det är för Hudiksvalls Tidning/Hela Hälsingland som Hans Vestberg, uppvuxen i Hudiksvall, öppenhjärtigt berättar om sitt nya liv i metropolen New York. Efter att ha fått gå från Ericsson under dramatiska former 2016, då kritiken mot svag utveckling i bolaget nådde stormstyrka, lyckades Hans Vestberg sommaren 2017 landa ett jobb som teknikchef på den amerikanska teknikjätten Verizon.

För drygt ett år sedan utnämndes 53-åringen till vd med en årslön på cirka 14 Mkr. Till detta kommer övriga ersättningar.

I intervjun berättar Hans Vestberg att hela familjen sedan skolstarten nu bor i USA. Tidigare pendlade teknikchefen mellan Sverige och USA.

Dottern har börjat på college och sonen går på High School. Hemma pratar alla svenska, och Hans Vestberg har kvar sin hälsingedialekt.