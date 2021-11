Hans handsprit gick från iskall till glödhet under pandemin

Det roligaste Philip Wilhelmsson visste när han var liten var att experimentera med kemikalier. Tillsammans med sin far, som är kemiingenjör, försökte de hitta lösningar på olika problem. Efter att ha utbildat sig till biokemiingenjör var han fast besluten att hitta ett sätt att förhindra bakterier i vatten att bli resistenta, en potentiell jätteutmaning för jordens befolkning de närmaste decennierna.

För tio år sedan hittade han en lösning som verkade fungera. Det visades sig dessutom att hans teknik inte bara kunde desinficera vatten utan också klarade av att döda bakterier på olika ytor, inte minst på huden. Här såg Philip Wilhelmsson en stor potential eftersom den traditionella handspriten inte är skonsam mot huden som lätt torkar ut av alkoholen.

”Dessutom märkte jag att mitt medel lade sig som en hinna på huden och räcker mycket längre än handsprit. Jag förstod att jag satt på något speciellt men det var ändå svårt att nå ut för en ensam skånsk kille, utan finansiella resurser. Så istället för ett genombrott på marknaden blev det flera tunga år”, säger Philip Wilhelmsson när han visar runt i Hygiene of Swedens lokaler i ett industriområde i Helsingborg.

Laura Ivanauskaite jobbar på Hygiene of Sweden. Foto: Lars Jansson

Här paketeras bolagets olika produkter i form av vätskor, skum, servetter och framför allt sprayer. Det råder full aktivitet och det är uppenbart att de tunga åren i dag är historia. Vad hände egentligen? Ett viktigt steg, enligt Philip Wilhelmsson, togs när han släppte in Anders Karlsson som delägare. Tillsammans grundade duon Hygiene of Sweden för fyra år sedan där Anders Karlsson sköter försäljning och expansionen medan Philip Wilhelmsson kan koncentrera sig på produktutveckling.

”Sedan har pandemin betytt väldigt mycket. Våra produkter är lika bra på att döda virus som bakterier och ryktet spred sig snabbt. Det ringde plötsligt distributörer från hela världen som ville ha våra produkter. Vår utmaning blev att sålla och välja de som vi bedömer är långsiktiga och seriösa. Det har ju dykt upp en massa lycksökare under pandemin som vill tjäna snabba pengar.”

Enligt Philip Wilhelmsson förklaras genombrottet för bolaget även av att konsumenter har blivit mer medvetna om alkoholens negativa effekter på huden och därför mer måna om vad de använder för medel.

Hygiene of Swedens lösning baseras på en teknik som kallas katjonisk polymer. Förenklat är det ett ämne som är positivt laddat (katjoniskt) i kombination med samma organiska ämnen som finns i plast (polymer).

”Det är ganska komplicerat och vår bedömning är att det är svårt för andra att kopiera vår produkt. Vi har därför inte tagit några patent. Generellt brukar man inte ta patent på kemiprodukter eftersom man då måste visa upp innehållet som ändå riskerar att kopieras.”

Liam Lundin och Ann-Sofie Olsen på Hygiene of Sweden. Foto: Lars Jansson

Hygiene of Swedens storsäljare är sprayvarianten av medlet, paketerat i en liten platt förpackning som får plats i fickan. De säljs framför allt till företag som vill ge sprayburkarna till kunder eller anställda, märkta med deras logga. Den här delen, Private Label, står för över hälften av omsättningen. Hygiene of Sweden säljer även sina produkter under sitt eget varumärke och det är framför allt här som bolaget vill växa. Enligt Philip Wilhelmsson vill flera stora dagligvarukedjor ta in sprayerna i sina hyllor.

”Problemet är att de har köpt på sig så mycket handsprit med alkohol nu under pandemin, som de måste först måste sälja ut. Min bedömning är att det kommer ta två till tre år.”

Hygiene of Sweden har ökat sin omsättning från knappt en miljon kronor innan pandemin till 8,3 Mkr i det just avslutade räkenskapsåret (september-augusti). Exportens andel av försäljningen uppgår till över 50 procent. Målsättningen är att dubbla försäljningen varje år och för att lyckas med det överväger ägarna att ta in nya ägare, berättar Philip Wilhelmsson.

”Ingenting är bestämt men vi känner att om vi ska lyckas växa i den takt vi planerar så behöver vi kapital. Bland annat vill vi växa i Asien och USA vilket kräver resurser. Generellt befinner vi oss i en tid just nu där efterfrågan på våra hygienprodukter är enormt stark och det gäller att utnyttja läget.”

Känns de senaste årens framgångar som en personlig revansch för dig?

”Ja, det ska jag inte sticka under stol med. Jag vet vad jag har haft i bakfickan i tio år, samtidigt har det känts som att jag legat före min tid. Men nu verkar äntligen tiden ha kommit ikapp.”