Hans bolag inreder nya Kiruna

Även om kunderna till stor del är hemliga, blir det en avslöjande promenad genom företagets utställningshall. Hestra Inredningar levererar butiksinredningar till flera rikstäckande byggvaruhus, klädbutiker, livsmedelskedjor, optiker och skoföretag.

”Och så Sveriges största återförsäljare inom vin och sprit”, säger Johan Petersson när Systembolagets hyllor dyker upp.

Under juni och juli har man dessutom byggt inredningen till flera nya kvarter i Kiruna, i samband med att staden flyttas.

”Vi vann upphandlingen av LKAB om totalt cirka 25 olika butikslokaler i fyra kvarter. Ett häftigt projekt.”

Företaget har sedan länge haft majoriteten av sin egen produktion, och sina underleverantörer, på småländsk mark. För några år sedan togs ett aktivt beslut att skruva upp den andelen ännu mer – genom att minska de 15 procent som fortfarande tillverkades i Kina.

”Många förknippar den kinesiska staten med dåliga saker, som bristande demokrati och yttrandefrihet. Det finns också en bild av att kinesisk produktion är väldigt smutsig, vilket nödvändigtvis inte alltid stämmer”, säger han.

Begreppet ”Made in Sweden” blir mer och mer värt på marknaden, menar han, samtidigt som många kundunika uppdrag kräver snabba puckar.

”Vi lever i en mer snabbfotad värld, och då kan inte saker ligga på båt från Kina i 6-7 veckor, samtidigt som fraktkostnaderna bara ökar. Men vi tar även hem produkter som vore ekonomiskt smartare att tillverka i Kina. Det känns bättre, det uppskattas av kunderna och vi tror stenhårt på en stark svensk produktion.”

Foto: Björn Solfors

För att maximera omställningen investeras just nu 30 Mkr under två år i nya maskiner i Hestra. Tillsammans med ett antal andra företag i bygden har Hestra också investerat i egna vindkraftverk, och placerat solpaneler på företagsbyggnaderna, med målet att själva producera all el som förbrukas. 2019 förvärvades även konkurrenten Ricana i Hillerstorp.

”Vi är i grund och botten träproducenter. Förvärvet gjorde att vi för första gången också fick metallproduktion in house, och vi har investerat hårt för att öka den kapaciteten ännu mer.”

I nuläget har drygt hälften av den kinesiska produktionen flyttats hem. Att det varit ett korrekt beslut råder det ingen tvekan om.

”Coronakrisen satte ett första utropstecken på det, krisen i Ukraina satte nästa. Att kunna säkra sina försörjningskedjor är viktigare än någonsin”, säger han.

Andra förutsägelser han gjort av framtiden har dock inte varit riktigt lika träffsäkra, erkänner han.

”För ett antal år sedan fick vi en strategisk snilleblixt och tänkte att det här med butiksinredning kommer nog inte att gå så bra framöver. Det var mycket prat om butiksdöden då. Så vi startade ett nytt systerbolag 2016, Room2Room, helt inriktat pårestaurang och hotell”, säger han.

”Antagandet om butiksdöden var helt felaktigt, butiksinredningarna har fortsatt att växa kraftigt för varje år. När covidkrisen kom var det Room2Room som föll mest.”

Med Room2Room har man levererat inredning till bland annat Grand Hotel Oslo och Scandic Continental Stockholm, samt flera kafé- och restaurangkedjor. Efter två tuffa år ökar efterfrågan starkt igen.

Några av de nya kvarteren i Kiruna som Hestra inreder. Foto: LKAB

”Precis som inom butiksinredningarna kan vi ta ett helhetsåtagande och hjälpa kunden från planeringsstadiet till färdiga lokaler. Vi har stor nytta av våra erfarenheter inom retail, där vi tänker mer modulärt och försöker hitta lösningar som rent tekniskt kan återupprepas. Det gör oss prismässigt konkurrenskraftiga”, säger han.

I en kaotisk värld finns det dock gränser för vad man själv kan kontrollerna. Plywood, som till stor del tillverkats av ryskt björkträ, är en bristvara – samtidigt som priserna på vissa träråvaror under perioder ökat med upp till 80 procent.

”En del av våra branschkolleger har redan slagits ut, vilket gett oss ett antal nya, större kunder. När det blir skakigt tror jag att fler kunder tittar på leverantörer med bra soliditet, som är rappa men också stabila. Vi grundades 1900 och är i dag ett av Sveriges absolut äldsta industriföretag som fortfarande ägs och drivs av samma familj”, säger Johan Petersson.

Stabilt, men inte stillastående. Under de senaste tio åren har omsättningen fördubblats och närmar sig nu 700 Mkr. Samtidigt tror han att en djupare nedgång väntar i samhällsekonomin framåt hösten – och Hestra Inredningar verkar i en konjunkturkänslig bransch.

”Men vi drar inte i någon handbroms i förväg. Vi är inga makroekonomer, vi kör på och förbättrar vår affär så mycket vi kan. Vi är finansiellt stabila och kommer det en dipp så gör det. Då reder vi det också.”

Hestra Gruppen Ägare: Johan Petersson, brodern Henrik Petersson (vd Room2Room), systern Julia Cederkrantz (marknadsföringsansvarig) samt deras far Magnus Petersson. Omsättning 2021: 628 Mkr. Omsättning, prognos 2022: 700 Mkr. Resultat efter finansnetto 2021: 50,3 Mkr. Anställda: 190.