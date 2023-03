Hans återvinningsidé lockar internationella kunder

Hur började resan med Window Glass Recycling?

”Allt började när jag skulle starta UF-företag i gymnasiet. För att få inspiration åkte jag runt till närliggande återvinningscentraler och ställde frågan: vilket material är svårast att återvinna? Och svaret på den frågan var fönsterglas. En av de största avfallstyper i deponier i dag är fönsterglas, och när sandtillgångarna i världen minskar – i kombination med höga energipriser som drar upp glaspriset – har trycket ökat på att hitta sätt att återvinna fönsterglas. I Window Glass Recycling har vi utvecklat en maskin som krossar ut glaset från fönsterramarna, på så sätt kan vi återvinna både träet och glaset.”

Hur stort är intresset för din produkt?

”Enormt! Just nu är sandmarknaden så hårt reglerad att sanden säljs på svarta marknaden, av maffian. Det finns många företag världen över som gärna inte handlar sand illegalt och mycket hellre skulle vilja köpa vårt returglas. Och sen har vi, vad jag känner till, inga konkurrenter, som kan återvinna fönsterglas till nytt fönsterglas. Med dagens energipriser tillverkas fönsterglas för 5-7 tusen kronor per ton, vårt återvunna glas kan köpas för 500 kronor per ton – det ger en ganska stor vinstmarginal. Vi är i samtal med väldigt stora aktörer just nu, många internationella bolag är intresserade av vår maskin.”

Var ser du dig själv och företaget om fem år?

”Jag tror att vi har ett flertal återvinningsstationer i Sverige, och att vi sålt maskiner till flera stora aktörer världen över. Jag ser mig själv driva ett flertal bolag, som alla hjälper till att lösa de problem jag stött på i branschen i dag.”

Vad har du för tips till unga företagare?

”Det är nog att våga ta risker. Jag driver just nu ett företag utan att själv ta ut någon lön, och kostnaderna är just nu mycket högre än inkomsterna. Men det är en del av processen. Det är mycket jobb, men det är så fruktansvärt kul. Jag skulle nästan kunna betala för att driva bolag, så mycket tycker jag om det.”

Hur kändes det att få priset och vad kommer du göra med pengarna?

”Det känns helt euforiskt. Det är en väldigt bekräftande känsla att bli uppmärksammad på det här sättet, det visar ju på något sätt att man är på väg åt rätt håll. Pengarna från stipendiet går direkt in i bolaget, vi växer väldigt fort just nu och behöver använda alla medel vi kan få för att klara av den tillväxten.”