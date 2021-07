Hanoi stänger ner efter virusrekord

Hanois i vanliga fall livliga stadskärna var på lördagen tom och butikerna stängda. En tredjedel av Vietnams 100 miljoner invånare omfattas nu av nedstängningar.

Vietnam lyckades hålla smittan på en låg nivå under 2020 och var därför ett av få länder vars ekonomi växte under pandemins första år. Men sedan april i år har viruset vunnit mark. Över 7 000 nya smittofall rapporterades i Vietnam under fredagen. Det är tredje gången på en vecka som landet sätter nytt rekord i antal registrerade smittofall per dygn.

Vaccinationstakten är låg – bara knappt 4,5 miljoner doser har använts. Landet arbetar med att framställa ett eget vaccin och siktar mot flockimmunitet i början av 2022.

Vietnams strategi är att lägga in samtliga smittade på sjukhus, vilket har ansträngt vården, även om undantag har gjorts i vissa delar av landet.