Handelskammaren: Stockholms ekonomi kan ha passerat toppen

Under andra kvartalet steg barometern till 99,9 från 99,2 under första kvartalet, helt drivet av en något ljusare bild bland företagen. Men det var inte tillräckligt för att lyfta konjunkturen över en normalnivå, och Stockholmsbarometern är svagare än under såväl 2010 som hela 2017.

"Att konjunkturen nu ser ut att ha passerat en topp och skvalpar kring en normalnivå innebär att Stockholmsekonomin har en lång väg att gå till de nivåer som uppmättes innan de senaste årens kriser bröt ut", skriver Stockholms Handelskammare, som tar fram barometern fyra gånger om året.

Bland hushållen har tillförsikten försvagats med en halv enhet under årets andra kvartal. Nivån på 99,4 är i linje med det historiska genomsnittet, men klart under fjolårets nivå.

Näringslivets bild blir ljusare; konfidensindikatorn stärks till 100,1 från 99,1 under första kvartalet. Men flera viktiga branscher rapporterar om en svagare konjunktur.