Handelshögskolan klättrar i rankning

Handelshögskolan i Stockholm klättrar i rankning i Financial Times prestigefyllda jämförelse av Master in Management-program. En fjärdeplats innebär att skolan kniper sin bästa topplisteplacering någonsin.

Mer specifikt är det programmet Master in International Business som i årets Financial Times-rankning placerar sig på fjärde plats. Utbildningen har funnits på Handelshögskolan i Stockholm i åtta år och varje år tas ungefär 50 nya studenter med en kandidatexamen i bagaget in på den tvååriga utbildningen.

”Financial Times rankning är den som verkligen spelar roll för handelshögskolor. Det finns över 14.000 handelshögskolor i världen. Att bara komma in bland de 100 bästa är en bedrift i sig. Att vi nu är på plats fyra är helt enastående”, säger skolans rektor Lars Strannegård.

Handelshögskolans fjärdeplats innebär en bättre placering än exempelvis London Business School. Överst på listan ligger, som vanligt, den schweiziska skolan St Gallen. Därefter kommer franska HEC Paris.

”Nu är vi verkligen med i den absoluta världstoppen, efter ett medvetet arbete vi har bedrivit under lång tid. Det är så viktigt att vara internationellt konkurrenskraftig och det är här är ett fenomenalt kvitto på det.”

Grundförutsättningen för att få en bra placering på listan är enligt Lars Strannegård en utbildning som är väldigt bra innehållsmässigt som studenterna också är nöjda med. Programmen bedöms även utifrån sin internationella sammansättning av studenter, lärare och professorer.

”Studenterna får också fantastiskt bra jobb. Vi satsar mycket på att de ska få bra nätverk och jobb som de verkligen vill ha. Själva programmet handlar om att de ska utvecklas som människor och lära sig de ekonomiska ämnena, men också bli reflekterande och empatiska personer som rör sig fritt i världen.”

Skolans alumner ingår också i utvärderingen. Financial Times tittar exempelvis på deras löner.

”Våra studenter får bra löner, även om det inte är på samma nivå som i Asien eller i Schweiz. Sverige sticker inte ut direkt när det gäller höga löner, men ändå så lyckas vi.”

Följden av en bra placering är enligt Lars Strannegård att skolan kan attrahera ännu duktigare studenter och professorer.

Hur kommer man in på programmet?

”Man har en kandidatexamen i botten och väldigt bra betyg. Sedan måste man också skriva ett så kallat GMAT-prov (Graduate Management Admission Test). Utöver det ser vi till motivation och intervjuer.”

Programmet Master in International Business kvalade in bland de tio bästa Master in Management-programmen första gången 2020. Då blev det en sjundeplats.

Utöver HHS är det ytterligare två svenska skolor vars program i år finns med på FT:s lista över de 100 bästa Master in Management-programmen. Det är Lunds universitet som har ett program på plats 57 och Jönköping International Business School (JIBS) på plats 84.