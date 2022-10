Handels satsar på forskning om offentlig sektor

Lars Strannegård beskriver London School of Economics som lite av en förebild för Handels, när han ska motivera högskolans nya satsning.

”Skolans fullständiga namn är London School of Economics and Political Science. Jag tror att man kan positionera Handels inom förvaltning och offentlig sektor”, säger Lars Strannegård.

”Vi har en tradition av gott statsmannaskap i Sverige med exempelvis Axel Oxenstierna. Vi kan para ihop det med det innovativa och entreprenöriella som också finns i Sverige. De två världarna kan man sammanföra”, fortsätter han.

Skolans nya forskningssatsning går under namnet GAPP. Initialerna står för ”House of Governance and Public Policy”. Det vill säga ett hus för styrning och offentlig politik. GAPP samlar ett 30-tal forskare och spänner över olika discipliner. Sammanlagt har skolan fått in 90 miljoner kronor under en tio års tid för att kunna förverkliga sitt så kallade hus. En donation från Karl-Adam Bonniers stiftelse varit avgörande.

”Jag är vansinnigt glad över att vi har fått detta på plats. Det är en del i vår strategi att vara ännu mer inriktade på samhället. Det här är något som är ett landmärke för oss”, säger Lars Strannegård.

Handelshögskolans grunduppdrag från 1906 är att stärka svensk konkurrenskraft. På vilket sätt stärker denna satsning svensk konkurrenskraft?

”Alla företag befinner sig i ett sammanhang där politiken spelar en viktig roll. Vi har redan historiskt forskat inom dessa områden, men vi har inte fokuserat på det sätt som man borde göra”, säger Lars Strannegård.

Hur har detta tagits emot internt internt hos er?

”Många av våra forskare, bland annat inom nationalekonomi, arbetar med frågor i gränslandet mellan privat och offentlig sektor. Så de är glada över det här. Detta ska spänna över alla våra institutioner och främja samarbete mellan dem”, säger Lars Strannegård.

Med satsningen hoppas också rektorn att Handelshögskolan lockar till sig än fler studenter som inte ser näringslivet som sin naturliga arbetsplats efter studietiden.

”Vi konkurrerar om de mest ambitiösa samhällsintresserade studenterna”, säger Lars Strannegård.

”Jag blir lika glad om man börjar jobba som företagare, investmentbanker eller som journalist, politiker, eller statstjänsteman för den delen”, fortsätter rektorn.

Flera kända politiker som Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister Magdalena Andersson, finansmarknadsminister Max Elger, Moderaternas tidigare partiledare Anna Kinberg Batra, den tidigare socialdemokratiske finansministern Erik Åsbrink och den folkpartistiska finansministern Anne Wibble under åren 1991-1994 har alla passerat Handelshögskolan.

Ansvarig för ”huset” är Karl Wennberg som besitter en professur inom organisation och ledarskap i skolan och utbildningssektorn. Professuren har möjliggjorts genom en donation av Hans och and Barbara Bergströms stiftelse. Barbara Bergström är grundare och än i dag storägare i friskolan Internationella Engelska Skolan.

”Vi vill bli mer relevanta inom styrning, organisation och ledarskap i offentlig och privat sektor”, säger Karl Wennberg.

Kan du berätta om någon konkret forskning som är ett resultat av er tvärdisciplinära satsning?

”Inom kort kommer vi med ett forskningsresultat kring hur man genom styrning gör småföretag mer jämställda. Något som ligger ute redan nu är nackdelarna och fördelarna med kommunranking”, säger Karl Wennberg.

GAPP invigs formellt på onsdag. Den tidigare utrikesministern Jan Eliasson och Susanne Håkansson, ansvarig för samhällsfrågor på Astra Zeneca, är bland de inbjudna talarna.