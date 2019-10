Handel med mobilen skjuter i höjden

70 procent av svenskarna e-handlade varje månad under det andra kvartalet i år. Under perioden gjorde 49 procent minst ett köp via mobil – en ökning med 20 procentenheter på tre år. Detta enligt e-barometern, en rapport om den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln som tagits fram av Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

”Det är en kraftig procentuell ökning av e-handel i mobilen”, säger Arne Andersson, e-handelsrådgivare på Postnord.

Det beror dels på att e-handelssajterna i mobilen har blivit bättre och de flesta företag på e-handelsmarknaden utvecklar mer för mobilköp än de gjort tidigare.

”Vi har också med oss mobilen dygnet runt. Förr var det väldigt ovanligt med spontanköp, men i dag spontanköper vi ganska mycket, just för att det finns en annan tillgänglighet”, säger Arne Andersson.

Att hela 70 procent av svenskarna e-handlade varje månad under kvartalet är näst intill förväntat, då det i dag är en del av vardagen. Mätningen innefattar även endast köp fysiska produkter. Skulle dessutom inköp av tjänster och resor räknas in skulle man sannolikt hamna på en nivå på 90 procent av svenskarna, enligt Arne Andersson.

Rapporten visar även att allt färre förväntar sig fria returer samtidigt som det är något allt färre handlare erbjuder. Med det följer en högre acceptans hos kunden för att betala om man vill skicka tillbaka en vara.