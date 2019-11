Hand in hands generalsekreterare: ”Miljontals har fått ett bättre liv”

”Det lånet kan användas till en motorcykel så att entreprenören kan transportera varor till en närliggande marknad eller en till ko om det är mjölk entreprenören producerar. I det fjärde steget hjälper Hand in Hand företaget att expandera. Ju mer företaget växer, kommer kvalitet, marknadsföring och förpackning in i bilden”, säger Stina Götbrink.

När ett företag i gruppen är redo att växla upp används pengarna som de sparat ihop för att investera i nya material som ger ytterligare avkastning. Det tredje steget är ett mikrolån hos Hand in hand till en låg ränta. Något banker i de berörda länderna inte kan erbjuda - antingen får personen i fråga inte ta ett lån eller så kan de inte för att räntan är allt för hög.

”Det handlar om att skapa självhjälpsgrupper, vår personal går in och jobbar med gruppdynamik i dessa så att de kan ge varandra stöd. De lär sig om budget och börjar också spara tillsammans, de väljer själva hur mycket”

Modellen som Hand in hand tagit fram och arbetat efter sedan starten kan delas in i fyra steg. Det första steget är mobilisering.

Hand in hand har funnits sedan 1989 och har under den tiden förfinat sin modell för att bekämpa fattigdom. Organisationen har tränat ungefär 2,8 miljoner kvinnor och unga i entreprenörskap och ungefär lika många företag har skapats. Företagen i sin tur har genererat strax över fyra miljoner jobb.

Sedan i februari är hon generalsekreterare på välgörenhetsorganisationen Hand in hand, som möjliggör för kvinnor och unga i Kenya, Afghanistan, Indien och Zimbabwe att starta företag som ett sätt att komma ur fattigdom. Hennes bakgrund är brokig, med en fot i fältarbete och en fot i näringslivet. Stina Götbrink har varit stationerad i både Portugal och Angola som diplomat och var med och byggde en startup inom den finska kommunikationskoncernen Milton strax innan uppdraget på Hand in hand.

Årets julkampanj, ”Merry business”, fokuserar på projekt för hela byar i Kenya och Indien. Som givare, privatperson eller företag, har man möjlighet att stötta en hel by för 420 000 kronor.

”Vi tittar på vad byn behöver för att bättre utvecklas och tränar ungefär 200 kvinnor och unga i entreprenörskap så att de kan starta företag inom allt från klädtillverkning till jordbruk. Så jobbar vi med byn i två år och möjliggör också att man ska kunna vara kvar i sin hemby och bidra till att utveckla lokalsamhället. Under de här två åren har man som givare också möjlighet att besöka byn och se hur pengarna gjort skillnad”, säger Stina Götbrink.

En annan möjlighet är att gå in som givare på en andel i en by för 70 000 kronor eller helt enkelt stödja verksamheten med valfritt belopp. Dagens industri har sedan 2008 ett samarbete med Hand in hand för att uppmuntra näringslivet att bidra.

”Som näringslivstidning tycker vi att organisationens tanke att öka kvinnors ekonomiska makt i utvecklingsländer genom entreprenörskap och företagande är viktig. Om svenska företagare genom mikrofinansiering kan bidra till tillväxt och jobbskapande för kvinnor och deras familjer och samhällen i de här länderna så är det en mycket viktig insats att göra”, säger Jonas Jonsson, redaktionschef på Dagens industri.

I Indien jobbar Hand in hand enbart med kvinnliga entreprenörer.

”Det vi vet är att när kvinnor får en egen ekonomi, är vi inte lika beroende av vad andra i familjen, storfamiljen eller samhället tycker. Då får man en medborgerlig makt. I Indien är det extra viktigt, där vi vet hur undermålig jämställdheten är. Plötsligt kan kvinnor ställa krav som de inte kunnat ställa innan, för att de har ekonomisk betydelse i byn. Kvinnor återinvesterar också i långt mycket högre grad än män i familj och i det lokala samhället”, säger Stina Götbrink.