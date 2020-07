Vid årsskiftet infördes ett nytt utvidgat medieetiskt system i Sverige där pressens, radions och tv:s medieetiska frågor samlades under ett och samma paraply för första gången.

Det pressetiska systemet är frivilligt och bygger på en över hundra år gammal tradition av publicistisk självsanering. Grundidén är att branschen förmår hantera sina etiska problem utan att lagar ska begränsa yttrande- och tryckfriheten. Det pressetiska systemet granskar frågor som rör privatlivet där anmälaren personligen är utpekad.

Vid omläggningen ersatte Medieombudsmannen det tidigare organet Pressombudsmannen, samtidigt som Mediernas etiknämnd ersatte Pressens opinionsnämnd. Det betyder att även Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och TV4 numera omfattas av systemet.

Hur har det nya systemet funkat hittills?

”Det har funkat väl, även om vi inte har fått in lika många anmälningar som vi brukar vid den här tiden på året. Hittills har vi fått in 221 anmälningar, och det hade PO fått in redan i maj förra året. Jag tror att det finns en viss inkörsperiod för ett nytt institut, det tar ett litet tag innan folk vet att det finns en ny Medieombudsman”, säger Ola Sigvardsson, som även var PO innan omläggningen.

Etermedierna står för drygt 20 procent av de 221 anmälningarna.

”Det är svårt att säga om det är mycket eller lite eftersom vi inte har något att jämföra med.”

Vem granskade etermedierna tidigare?

”Det gjorde och görs fortfarande av Granskningsnämnden, som är en del av Myndigheten för press, radio och tv. Men i propositionen om en ny radio- och tv-lag föreslår regeringen att Granskningsnämnden ska sluta att behandla anmälningar om intrång i privatlivet. Det övergår därmed helt till vårt självreglerande system, något som jag tycker är positivt.”

Nytt är också att Medieombudsmannen granskar etermediernas webbpubliceringar och konton på sociala medier, vilket Granskningsnämnden inte gör. Avtalet med staten omfattar bara etermediasändningar.

”Det betyder att svt.se och sr.se har stått utan etisk granskning fram till den 1 januari i år.”

Den som blir fälld av Mediernas etiknämnd måste publicera beslutet på väl synlig plats samt betala en administrativ avgift till systemet. Det finns tre grader av fällningar, där den mildaste är att man har åsidosatt god publicistisk sed. Nästa grad innebär att man har brutit mot god publicistisk sed, vilket gäller det stora flertalet av alla fällningar. Värst är att grovt bryta mot publicistisk sed, vilket endast brukar ske ett par gånger om året.

Vilka är den svåraste pressetiska bedömning du har behövt göra under din tid som PO/MO?

”Det svåraste är alltid att bedöma graden av utpekande för en person som inte är namngiven. Det handlar ofta om något nedsättande kring en människa, som kriminalitet, och så väljer mediet att anonymisera samtidigt som man lämnar så mycket detaljer att en viss krets, eller kanske en större krets förstår vem det handlar om.”

Under metoo-kampanjen fick PO in runt 35 anmälningar, varav drygt 20 fälldes. Ola Sigvardsson kallar det stora antalet fällningar för ”ett gupp på vägen”.

”Det finns flera skäl till att tidningarna klev över anständighetens eller etikens gräns under en period. För det första handlade det om spektakulära saker, som kändisar och sex. För det andra var trycket att namnpublicera väldigt hårt i sociala medier. Det fanns publicister som kallades fegisar när de inte hängde ut personer som Martin Timell och Fredrik Virtanen i ett inledande skede. För de tredje tyckte de flesta att metoo var en mycket positiv händelse och man ville bidra. Journalister blev aktivister. Som tur är har det flesta medier gått tillbaka till ungefär samma publiceringsprinciper som de hade före metoo-kampanjen”, säger Ola Sigvardsson.

En mer långsiktig trend är att antalet anmälningar ökar, samtidigt som antalet fällningar minskar. När Ola Sigvardsson tillträdde som PO 2011 var antalet anmälningar 288, mot 634 i fjol.

”En viktig förklaring till det är att vi har gjort det så mycket lättare att anmäla. När jag tillträdde behövde man fortfarande skriva ett gammeldags brev och lägga det på postlådan, numera gör man bara en elektronisk anmälan på vår hemsida. Vi har också sett att väldigt uppmärksammade ärenden i sin tur leder till fler anmälningar, som till exempel ett fotomontage av Elisabeth Ohlson Wallin där drottning Silvia skurar på ett hakkors under en naken Camilla Henemark som omges av kungen och hans kompisar. Drottningen anmälde de tidningar som publicerade montaget och saken blev mycket uppmärksammad när hennes anmälan blev känd. Jag avskrev det ärendet och menade att det låg inom ramen för vad en person i hennes ställning får tåla, det måste vara högt i tak när det gäller satir. Men drottningens anmälan ledde till en stark ökning av antalet anmälningar till oss.”

Ola Sigvardsson Ålder: 65 år. Familj: Gift med Kerstin Weyler. Barnen Kajsa, 40, och Oskar, 34, samt Arvid som skulle ha fyllt 38 år i år. Fyra barnbarn. Bor: I Vasastan i Stockholm. Bakgrund: Journalisthögskolan 1975–1977. Praktikant och vikarie på Expressen 1977–1978, allmänreporter och lokalredaktör på Norra Skåne 1978–1980, reporter på Arbetet 1980–1983, motorjournalist på Vi Bilägare 1983–1990, motorredaktör på DN 1990–1995, grävreporter DN 1994–1998, projektredaktör på DN 1998–2000, redaktionschef på DN 2000–2004, chefredaktör på Östgöta Correspondenten 2004–2011, pressombudsman 2011–2019, medieombudsman sedan den 1 januari 2020. Utmärkelse: Fick tillsammans med DN-journalisten Pia Skagermark Stora Journalistpriset och Guldspaden för artikelserien ”Skolan och marknadshyrorna” i DN 1997. Intressen: Tycker om att laga mat, målar tavlor i olja.