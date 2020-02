Han ska spela allt av Beethoven

Under 2020 firar hela musikvärlden Ludwig van Beethovens 250-årsjubileum, Konserthuset i Stockholm är inget undantag. Den tyska tonsättaren och pianisten har hyllats som en av de mest tongivande kompositörerna genom tiderna, och gjort starkt intryck på pianisten Igor Levit redan som liten.

Igor Levit, född 1987, började spela piano redan som 3-åring och har beskrivits som en av de viktigaste musikerna i sin generation. Med 280 resdagar om året är pianisten hett efterfrågad.

”Jag började väldigt tidigt, jag har aldrig tänkt att jag skulle göra något annat än musik. Jag älskar att spela.”

Igor Levit har förutom sitt musicerande gjort sig känd för sitt starka politiska ställningstagande, New York Times har honom som ”The Pianist of the Resistance”.

”Jag är väldigt frispråkig och ser mig själv som en politisk aktivist. Jag tror på mitt land och bryr mig om det.”