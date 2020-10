”Jag tror att det blir av”, säger fotografen Wolgang Volz till Dagens industri om planerna på att slå in Triumfbågen i Paris.

En inslagen Triumfbågen signerad Christo skulle ha varit verklighet redan i september 2020 och beskrevs länge som en av den franska huvudstadens stora konsthändelser. Men på grund av coronapandemin får parisarna och resten av världen vänta ett år, enligt en överenskommelse mellan konstnären, Centre Pompidou (där Christo ställdes ut fram till den 19 oktober) och det franska centret för nationalmonument. Den världsberömde konstnären dog sedan i sitt hem i New York i maj 2020 och nu driver bland annat brorsonen Vladimir Yavachev projektet vidare.

Fotografen Wolfgang Volz, som bor i Stockholm sedan tolv år tillbaka och som har arbetat nära konstnärsparet Christo (1935-2020) och Jeanne-Claude (1935-2009) sedan början av 70-talet, är också involverad i arbetet med Triumfbågen, som går under namnet ”L'Arc de Triomphe, Wrapped”. Wolfgang Volz är ansvarig för tygerna och för fotograferingen av det ikoniska byggnadsverket.

”Det här är ett projekt som har fått tillstånd, men som tyvärr inte har sin konstnär längre. Det är så sorgligt”, säger han.

Wolfgang Volz känner tröst i att mycket hann färdigställas innan Christos död. Vilket tyg som ska svepa om Triumfbågen bestämdes, även repens färg och skepnad. Redan 1962 gjorde Christo ett collage över en inslagen Triumfbåge.

”Christos brorson Vladimir Yavachev, som har varit engagerad i konstnärsparet aktiviteter under de senaste 20 åren, och jag har bestämt att vi fortsätter med projektet. Vi har allt. Det viktigaste är att vi har pengarna”, säger Wolfgang Volz.

För att finansiera sina kostsamma installationer har Christo och Jeanne-Claude sålt signerade tavlor ofta över projekten. Konstnärsparet satte en ära i att installationerna var självfinansierade, eftersom de ville vara fria i sitt utövande.

Hur stor är budgeten?

”Christo och Jeanne-Claude har genom åren ofta fått frågor om just budgeten. Budgeten är att det kostar vad det kostar. Vi har ett ordentligt lager av konst som går att sälja om det behövs”, säger Wolfgang Volz.

Tyg som går i blått och med en aluminiumyta är inköpt hos det tyska företaget Setex Textil och färdigsytt av luftballongsbolaget Die Luftwerker. Totalt handlar det om 45 000 kvadratmeter. Det ligger nu ihoprullat i en lagerlokal nära Hamburg. Även röda rep, som ska gå runt tyget, finns på lagret. Men repen måste antagligen beställas på nytt hos det franska företaget Corderie Clément, eftersom den röda färgen inte har åldrats fördelaktigt.

Är ni i kontakt med det franska kulturdepartementet för att försäkra er om att detta verkligen blir av med tanke på att Christo är död?

”Vi har kommit överens med det franska centret för nationalmonument om att detta ska äga rum i september nästa år. För några veckor besökte också den franska presidenten Emmanuel Macron Centre Pompidou för att se Christo-utställningen. Han uppskattade utställning så mycket att han stannade två och en halv timme. Så det känns som att den politiska viljan finns”, säger Wolfgang Volz.

Dagens industri träffar Wolfgang Volz på Sotheby's lokaler i Stockholm. Där ställer galleristen Pelle Unger ut fotografier över flera av Christo och Jeanne-Claudes spektakulära verk. Inpackningen av riksdagshuset i Berlin (”Wrapped Reichstag”), det långa staketet genom Sonoma och Marin county i Kalifornien (”Running fence”) och inpackningen av Pont-Neuf i Paris ingår. Merparten av de utställda fotografierna, som kostar över 200 000 kronor styck är signerade av Christo och fotografen Wolfgang Volz.

Fotografierna är tidsdokument över verk med en kort livstid, men vars planering tagit flera år. Christo och Jeanne Claude satte till exempel igång projektet med att slå in riksdagshuset i Berlin 1971. Först 1995, det vill säga 24 år senare, blev det verklighet. Och byggnaden kunde endast beskådas i sin nya skepnad under två veckor i juni 1995. Under denna korta tidsperiod hade riksdagshuset lockat över fem miljoner besökare. Triumfbågen kommer enligt samma logik vara inslagen under 16 dagar.