Han ska sätta svenskt rekord i högläsning

Elias Våhlund är tillsammans med hustrun Agnes författare till de populära böckerna i serien ”Handbok för superhjältar”, bokserien som finns på 23 språk och som passerat 1,5 miljoner sålda böcker enbart i Sverige. Den senaste och åttonde delen, ”Den längsta natten”, släpps i nästa vecka.

”Vi har precis fått klartecken på sammanlagt 24 delar. Den sista delen är planerad att ges ut i mars 2031. När jag berättade detta vid ett skolbesök i Norge räckte en tjej upp handen och frågade om jag trodde att jag fortfarande skulle vara vid liv då. Det hoppas jag ju naturligtvis”, säger Elias Våhlund.

Årets mest sålda barnböcker under 2022

1. ”Skurkskolan” av I Just Want To Be Cool

2. ”I spelmästarens händer” av Tomu, Yumi & Maria Frensborg

3. ”Handbok för superhjältar. Tillbaka” av Elias och Agnes Våhlund

4. ”Musse & Helium. En oväntad vändning” av Camilla Brinck

5. ”Harry Potter och de vises sten” av J.K. Rowling