Han knep tredjeplatsen utan börskunskaper: ”Chockad”

Vinnaren av Drömportföljen: "Försöker hålla känslorna under kontroll".

Spelutvecklaren Petter Hansson vann premiäromgången av Di:s aktietävling Drömportföljen. Hans portfölj lyckades klättra hela 46 procent - samtidigt som Stockholmsbörsen föll 11 procent.

Länge fajtades Petter Hansson och socionomen Peter Rimås om förstaplatsen. Fram till sista dagen var det fortfarande ovisst vem som skulle ta hem segern - men då ryckte Petter Hansson ifrån.

Förutom att han lyckades pricka in ett par lyckosamma bolag på upploppet, valde han att gå upp i kontanter då han fruktade ett börsras i spåren av det amerikanska KPI-beskedet under fredagen. Det blev inget ras men en kännbar nedgång - vilket gynnade strategin. Ett annat knep för att behålla ledningen var att kopiera Peter Rimås innehav, för att på så sätt undvika att hamna på efterkälken.

Peter Rimås känner dock ingen bitterhet över att bli omsprungen på mållinjen.

”Nej, han var en värdig vinnare och hade en strategi som han följde, det var snyggt. Själv behöll jag aktierna jag hade koll på. Börjar man dribbla för mycket med annat är det lätt att gå bort sig”, säger Peter Rimfors.

Tredjeplatsen gick till Henrik Borg, ingenjör, från skånska Kävlinge. Han blev överraskad över att plötsligt få se sin portfölj klättra bland placeringarna. Under en period ledde han tävlingen.

”Jag började klättra ganska tidigt och blev helt chockad. Jag har inte hållit på med aktier alls och hade egentligen ingen koll på bolagen”, säger Henrik Borg.

Strategin vara att plocka in bolag som gått ner mycket. Då var forskningsbolaget Saniona ett av dem, vilket visade sig vara ett riktigt lyckokast. Förutom Haldex är Saniona det bolag som gått upp mest under tävlingsperioden, 60 procent. Även forskningsbolaget Vicore fanns med i Henrik Borgs bronsportfölj och hör till dem som stigit allra mest under tävlingen, 52 procent.

”När jag låg etta var det nervöst, då var jag inne och titta hela tiden, men vågade inte göra så många förändringar med rädsla för att de skulle sänka mig. Det var kul att det gick så bra ändå, och kul att hamna före Di:s profiler”, säger Henrik Borg.

Ingen av Di:s profiler lyckades få positiv avkastning på sin drömportfölj. Bäst gick det för Di:s analytiker Ulf Petersson vars portfölj landade på minus 1,2 procent och en 3065:e plats.

Totalt var 20356 portföljer med i tävlingen.

Petter Hanssons drömportfölj Caliditas Camurus Scandic Hotels Sivers Semiconductor Saniona Humble Group Total avkastning: 45,5 procent

Peter Rimås drömportfölj Caliditas Camurus Sivers Semiconductor Saniona Humble Group Total avkastning: 36,5 procent