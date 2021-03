Han förvandlar din vanliga cykel till en elcykel på en halvtimme

Att cykelpendla med eldrift för att slippa komma fram svettig till jobbet är en stadigt växande trend. De senaste åren har det sålts över 100.000 elcyklar årligen i Sverige, enligt branschorganisationen Cykelbranschen.

När mjukvaruutvecklaren och konsulten Måns Bengtsson plötsligt fick längre till kontoret hade han en idé om hur han skulle ta sig den sista biten från Östra station till Frihamnen i Stockholm på kortast möjliga tid.

”De flesta som kör elcykel har en säker parkering i hemmet och på sin arbetsplats, väldigt få ställer en elcykel vid en tågstation eftersom de är så stöldbegärliga. Jag ville ha en skräpcykel som kunde stå vid stationen över natten, med en motor som jag kunde koppla av och på, och sedan ta med mig allt av värde hem igen”, säger Måns Bengtsson.

Han grundade Zipforce 2016 och efter några års produktutveckling tillsammans med Tritec och kapitalinjektion från bland annat Eneas mångåriga ordförande Anders Skarin lanserades den första modellen i juni 2020.

Zipforce är en cykelmotor och batteri i en och samma låda, vars fäste monteras på framgaffeln på vilken cykel som helst – den fungerar även på bakhjulet. Enhetens lilla drivhjul kan regleras i höjd för mer eller mindre motstånd, och med hjälp av en trampsensor drar drivhjulet däcket framåt med friktion. Kostnaden ligger på 6.000 kronor och det tar en halvtimme för en oerfaren att montera fästet.

”Det som är unikt är att du kan använda din vanliga cykel och du kan cykla med eller utan elmotor när du vill. Man kan också använda samma enhet på olika cyklar om man köper ett extra fäste”, säger Måns Bengtsson.

Till skillnad från konventionella elcyklar har Zipforce en funktion för att ladda batteriet under användning, närmare bestämt vid inbromsning, vilket är mest effektivt i långa nedförsbackar eller vid stadscykling med många stopp och starter. Andra finesser är inbyggd belysning som går att justera i färg beroende på om enheten används på fram- eller bakhjulet, samt en app där maxhastigheten kan begränsas för exempelvis barn.

Foto: Jack Mikrut

Och nackdelen?

”I och med att den är friktionsdriven så låter den mer än vanliga elcyklar. Cyklar man på landsväg och vill höra fågelsången är det så klart inte bra, men i stadscykling gör det mindre skillnad.”

Lanseringen förra året blev något senare än planerat på grund av att corona minskade tillgången på delar. Men 300 enheter såldes och i år ligger prognosen på 3.000 exemplar. Siktet är inställt på att ganska snabbt ta sig ut i resten av Europa och så småningom resten av världen. Bolaget har patentansökningar registrerade både i Europa och USA.

”Vi vill hellre gasa än att gå med vinst, så vi kommer att ta in någon mer investerare redan i år. Det är en marknad som växer så det knakar, i Tyskland säljs över 1 miljon elcyklar varje år”, säger Måns Bengtsson.

Zipforce är ett renodlat e-handelsföretag och ordrarna skeppas direkt från fabriken i Småland för att hålla kostnaderna nere och snabbt kunna skala upp. All marknadsföring sker än så länge via annonsering i sociala medier och på sikt kommer influencers att kopplas in.

Och det är en explosiv tillväxt som bolaget hoppas på. 2024 ska försäljningen vara uppe i 85 000 enheter.

Funderar ni på att samarbeta med någon cykeltillverkare?

”Vi har pratat om det, men inte riktigt mäktat med ännu. Men så småningom kommer vi förmodligen att sälja en cykel där Zipforce finns förmonterad.”

När Måns Bengtsson 2018 hoppade av konsultjobbet för att satsa på Zipforce upphörde dock det ursprungliga behovet av en portabel cykelmotor för pendling. I dag har företaget sina lokaler ett stenkast från Östra station.

”Jo, så är det ju. Dessutom har jag åkt mer bil till jobbet på grund av corona. Men sommartid tar vi ut varsin cykel på lunchen och tar en runda till Djurgården och äter där.”