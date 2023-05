Han driver Sveriges minsta bank

”Vi är ett stort litet företag” - så beskriver Jonatan Loor banken Sparbanken Gotland som han är vd för sedan tre år.

”Det är speciellt att driva en sådan komplex verksamhet med så få huvuden. Med våra knappt 13 anställda ska vi hantera kundmöten, rådgivning, kassa, juridik, ekonomi och ledning. Det ställer jättestora krav på de som jobbar i banken att vara breda.”

Sparbanken Gotland, med kontor i såväl Roma som Hemse, har en egen lokal styrelse. Men en del tjänster behöver köpas in externt.

”Exempel på det är riskkontroll och compliance. Som sparbank har vi också ett samarbete med Swedbank, där sparbankerna sammantaget är en stor ägare. Vi köper till exempel in vår it-lösning från Swedbank eftersom vi inte har möjlighet att utveckla själva.”

Gotland är en attraktiv bankmarknad. Alla fyra storbanker finns representerade liksom Länsförsäkringar och Landshypotek.

”Det är ganska trångbott men det finns också en lång tradition av små banker på Gotland. Redan tidigt 1800-tal startade sparbankerna verksamhet här:”

Vilka typer av kunder har ni?

”Vi har såväl företag som privatpersoner, unga som gamla. Med gotländska mått mätt har vi små och medelstora företag men i ett svenskt perspektiv är de att betrakta som småföretag. Vi är duktiga på att komma in tidigt i företagens livscykel. Vi måste självklart hålla kreditriskerna i schack, men när förutsättningarna finns där så måste vi våga satsa och fylla gapet där större banker kanske tycker att det är en för liten affär.”

Men även för en liten bank är det viktigt att växa. För tre år sedan när Jonatan Loor flyttade tillbaka till sitt barndoms Gotland hade banken precis fusionerat in en annan sparbank och hade då en affärsvolym, det vill säga summan av all in- och utlåning, på drygt 2 miljarder kronor.

”För att kunna ta lite större företagskunder och för att stångas med våra konkurrenter är det viktigt att växa. Idag ligger vi på drygt 2,7 miljarder kronor i affärsvolym så det har varit en bra och helt organisk tillväxt”

Varför väljer kunderna Sparbanken Gotland?

”För att vi är helt lokala och fattar alla beslut här. Det innebär att vi kan ha en servicenivå som är väldigt uppskattad. En annan sak är att eftersom vi inte har några aktieägare och därmed inga krav på avkastning, så kan vi ge tillbaka mycket till samhället, till exempel genom att sponsra sportklubbar. Men vi sätter också stort värde på att finnas fysiskt för våra kunder och inte bara digitalt. Att ha två kontor för en liten spelare som vi är minst sagt offensivt och en utmaning.”