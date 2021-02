Han är mannen bakom Lundell och Scocco

Innehåll från Paynova Annons

Paynova har under de senaste åren fokuserat på att bli ett renodlat Pay Later-bolag. I våras tecknade de ett Europaavtal med PayPal om leverans av Pay Later i deras betalplattform och just nu är det fullt fokus på att expandera internationellt. Målet är att skapa hållbara transaktioner och att etablera förtroende mellan köpare och säljare med hjälp av den bästa Pay Later-tjänsten.

– Vi har knäckt koden kring hur man expanderar möjligheten för konsumenter att betala när man fått varan, även när det gäller nya marknader. Det handlar om en plug and play-lösning som kan koppla in lokala Pay Later-leverantörer in i vårt nätverk, säger David Larsson, vd på Paynova.

Snabb expansionstakt

Det kräver stora resurser att sätta sig in i lokala regler, erhålla lokala nödvändiga tillstånd och få åtkomst till lokala register så det kan lätt bli mycket kostsamt, ekonomiskt såväl som tidsmässigt. Även ganska stora lokal aktörer inom Pay Later har därmed svårt att expandera internationellt. Paynovas lösning är att tekniskt knyta samman lokala ledande Pay Later-bolag i sin hub.

Målet är att finnas i 15 länder år 2023 och hittills går allt helt enligt plan, mycket tack vare det unika samarbetet med PayPal. Expansionstakten kan till och med komma att öka ytterligare, menar David.

– Som det ser ut nu har vi täckt Sverige, Tyskland, Finland, Holland, Österrike och Schweiz. Vi siktar på åtta marknader innan slutet på Q1, säger han.

Trygg e-handel

Pay Later-systemet tar bort risken som både köpare och handlare tagit sedan e-handelns begynnelse, vilket ökar kundens benägenhet att våga handla online. Och en ökad handel bidrar i sin tur till länders utveckling. Paynovas vision är att skapa den tilliten mellan köpare och säljare.

– Vi vill få så många konsumenter som möjligt att känna sig trygga genom att ge dem möjligheten att betala först när de har varan i handen, oavsett var de befinner sig och vem de än köper från, avslutar David.

Fakta Paynova

Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. I alla verksamma länder har Paynovas lösning lett till högre konverteringsnivåer, högre kundnöjdhet och högre ordervärde.

