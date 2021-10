Vi lever i en värld där digitaliseringen går allt snabbare. Och den är tillsammans med hållbarhet en av de trender som kommer att påverka oss allra mest under lång tid.

Men när började digitaliseringen egentligen påverka vår vardag på allvar? Vill man peka på ett speciellt datum så är nog 29 juni 2007 en möjlig startpunkt. Och vad hände då?

Jo, den dagen släpptes den första versionen av iPhone. Med släppet av denna första smartphone hände något mycket spännande över en natt: Plötsligt hade vi tillgång till all världens information i fickan. Vi kunde koppla upp oss och ha videomöten, och inom kort tid kom det appar som tillät oss att köpa biljetter, spela spel, kolla när tåget går osv. Ordet app, som är en förkortning av applikation, hade vi inte hört innan detta datum.

Christer Ljungberg, VD för konsultbolaget Trivector. Foto: Trivector

När det gäller transportsystemet så har digitaliseringen gett oss helt nya möjligheter. Du bokar din tågbiljett, och bestämmer din sittplats. Du kan låsa din bil med en app. Och elsparkcyklar, som på några få år plötsligt fanns i alla stora städer världen över, hade inte kunnat finnas som en hyrtjänst utan digitaliseringen. För att nämna några exempel.

När det gäller digitaliseringen av transportsystemet brukar man tala om följande fem delar:

• Elektrifiering

• Automatisering

• Tjänstefiering

• Uppkoppling

• Big data

Elektrifieringen har ju funnits ett tag, när det gäller till exempel tåg och spårvagnar. Men under senare år har vi sett allt fler fordon elektrifieras. Elbussar, elcyklar, elsparkcyklar och nu händer det snabbt mycket även när det gäller personbilar. Om du skall byta bil idag, finns det ingen anledning att köpa vare sig en fossilbil eller en laddhybrid. Räckvidden är i dag tillräcklig och antalet laddplatser byggs snabbt ut.

Autonoma fordon har legat högt på den så kallade hajpkurvan i många år. Men nu har den sjunkit rejält. Och är nu nere på en ganska låg nivå, men samtidigt är det kanske nu det börjar hända. Självkörande fordon testas över hela världen, och även i Sverige har vi flera projekt på gång. Mindre självkörande bussar körs nu i både Kista och Linköping. I Sverige har vi också bolaget Einride som utvecklar självkörande elektriska lastbilar, eller vad man kallar podar. Målet är att nå självkörande nivå 4. Och för Einride innebär det att 90 procent av körsträckan skall kunna vara helt autonom, och resterande 10 procent kan skötas av en förare på distans. I en ledningscentral kan varje distansförare därmed sköta tio fordon.

Detta sätt att ha en säkerhetsförare på distans är det som också kommer i ett lagförslag som nu finns. Självkörande bussar kommer också att kunna hanteras på detta sätt.

Även det man kallar för tjänstefiering börjar nu ta fart. Nya så kallade mobilitetstjänster lanseras snabbt över hela världen. Bilpooler, som på en låg nivå funnits länge, startas nu av olika bilföretag, som till exempel Kinto som ägs av Toyota och M som ägs av Volvo.

Och MaaS, Mobility as a service, eller på svenska Transport som tjänst, börjar nu bli hett globalt. Att genom denna typ av tjänst enkelt kunna boka det färdmedel du behöver, som bil, cykel eller kollektivtrafik, ger en hög tillgänglighet utan att behöva äga fordonen. I Sverige finns EC2B, Easy to be eller Easy to B, som levererar transport som tjänst kopplat till fastigheter, vilket också gör att fastighetsägaren kan spara pengar på färre parkeringsplatser.

Att transportsystemet blir alltmer uppkopplat ger många fördelar. Vi får koll på var tåg och bussar finns, vi kan se var elsparkcyklarna ligger slängda, och bilarna kommer snart att kommunicera med varandra, det man kallar för V2V – Vehicle to Vehicle. De flesta nya bilar, särskilt elbilar, är redan nu uppkopplade i hög grad. Medan jag skrev detta kom just ett meddelande om att bilens kartor just uppdaterats.

Och när det gäller big data, blir detta allt viktigare i den snabbt föränderliga, digitala världen.

För oss planerare är data om trafiken mycket viktig. Och med digitaliseringen har detta blivit betydligt enklare. Med appen TravelVU i din telefon kan vi automatiskt få information om hur du reser. Och under pandemin presenterade Google flera gånger i veckan data om hur resandet såg ut i alla världens städer. Hur blir det då med digitaliseringen när det varje dag talas om halvledarbrist? Det är en intressant och svår fråga.

Det är inte brist på råvara, kisel är ett av jordens vanligaste grundämnen. Problemet är den avancerade teknologin, som kräver massproduktion för att bli lönsam.

Att fordonsindustrin drabbats hårdast beror på att bristen på halvledare delvis har att göra med pandemin och dess följdeffekter. I början av pandemin avbeställde fordonsindustrin elektronik, men sen när det visade sig att efterfrågan tog fart, ökade efterfrågan drastiskt, eftersom marknaden för hemelektronik närmast exploderade när stora delar av världen rekommenderades att jobba hemifrån.

Och eftersom volymerna i de andra marknaderna är betydligt större än fordonsindustrin, så prioriteras dessa. Fordonselektronik står för cirka 5 procent av marknaden och hemelektronik för cirka 50 procent.

Så fortfarande kan det till exempel vara svårt att få alla de digitala funktioner du vill ha i en ny bil just nu. Och hur länge vi får leva med denna obalans är det ingen som vet.

Christer Ljungberg är VD för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.