Hälsobolag lyfte veckans vinnare

Världens börser lyfte ordentligt efter USA:s inflationsbesked i torsdags. Stockholmsbörsen var inget undantag och vid fredagens stängning hade breda index gått upp nästan 7 procent på en vecka.

Det är dock inte i närheten av vad Drömportföljens bästa placerare lyckades med. Profilen ”OMX30” med porföljen ”hoppla” var mest framgångsrik med en avkastning på 43 procent under veckan.

Ett av bolagen som fanns i portföljen var forskningsbolaget Oncopeptides som rusade 45 procent i fredagshandeln efter att bolaget fått ett brittiskt godkännande för sitt leukemiläkemedel Pexati.

Inom samma sektor finns Bico som fortsatte sin framgångsresa på Stockholmsbörsen genom att rusa 15 procent på fredagen - på en vecka är aktien upp över 70 procent. Även detta bolag fanns med i ”OMX30”:s portfölj och bidrog till att göra profilen till veckans vinnare.

Samtliga av de tio bästa Drömportföljerna har nu en totalavkastning på över 100 procent. Under måndagsmorgonen syns en ny ledare i form av ”Panas” som prickat in industribolaget Ferronordic som är upp över 10 procent en halvtimme in i måndagshandeln.