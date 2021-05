»Hållbarhet – ett sätt att tjäna pengar«

Innehåll från PTC Annons

I somras lanserade de tre företagen en gemensam ny lösning: Factory Insights as a Service (FIaaS). Med FIaaS kan tillverkare kraftigt minska utvecklingstider och kostnader samt nå en betydligt snabbare time-to-value för kritiska projekt som ligger till grund för industriell, digital transformation på fabriksgolvet. Sammantaget accelererar det hela digitaliseringsprocessen.

FIaaS är en förkonfigurerad lösningssvit som innehåller många av de viktigaste produktkomponenterna i PTC och Rockwell Automations FactoryTalk® InnovationSuite. Det inluderar PTC:s branschledande ThingWorx®, Kepware® och Vuforia® -produkter, optimerade för OT-data som kommer från Rockwell Automations automatiserings- och informationserbjudanden.

Denna mångsidighet utnyttjas i Microsofts molntjänster, industriella IoT- och edge-tjänster, inklusive Azure IoT Hub och Azure IoT Edge, och gör det möjligt för tillverkare att snabbt ansluta enskilda webbplatser och implementera projekt i företagsnätverk.

I ett initialt skede samlas kritisk produktionsdata in från industrigolvet av Rockwell Automation, vilken sedan överförs till Microsofts moln. Där analyseras den noggrant, innan den hos PTC konsolideras tillbaka till beslutsfattare på olika nivåer.

– Ambitionen är att driva Industri 4.0 framåt på allvar och hjälpa företag att snabbt kunna mogna in i sin nya industrialiseringsgrad. Många företag ser stora behov av att kunna öka sin flexibilitet för att snabbare kunna ställa om produktionen beroende på volym, produkt eller tillgänglighet. Detta för att bättre kunna tillgodose den alltmer avancerade produktflora som marknaden kräver, konstaterar Filip Stål, general manager för PTC i Norden.

Rätt data ger snabba och proaktiva beslut

Filip lyfter fram att relevant beslutsdata är en nyckelfaktor för att åstadkomma den flexibilitet och tillgänglighet som behövs. Att konsolidera all nödvändig operativ produktionsdata kan dock vara en utmaning. Den ligger ofta lagrad på flera olika ställen, i många system, vilket gör det svårare att göra datan tillgänglig för beslutsfattare. Avsaknaden av en konsoliderad bild gör det helt enkelt komplicerat att ta rätt beslut.

– För att till fullo digitalisera sin produktion och göra övergången till Industri 4.0 behöver man se till att dra nytta av all data som finns tillgänglig. Genom att analysera och konsolidera den kan man ta snabba och proaktiva beslut, oavsett var i organisationen man befinner sig.

Att arbeta datastyrt på det här viset blir också viktigare på grund av Covid-19 och industrins snabbt åldrande arbetsstyrka:

– Det finns ett stort behov av att med moderna digitala metoder – som exempelvis VR, AR eller MR – kunna arbeta på distans, utföra underhåll eller installationer, eller att överföra kunskap till kollegor eller yngre generationer på ett intuitivt vis.

Kan enkelt implementeras och skalas upp

Här får Filip medhåll av Felix Langkjær, Regional Director Nordics & Baltics på Rockwell Automation. Felix betonar att förmågan att använda digitala verktyg för fjärrstyrning och monitorering under Corona har blivit en överlevnadsfråga för många aktörer inom industrin.

– Förändringen har kommit blixtsnabbt och påverkar alla delar av samhället. Innan Corona arbetade många av våra kunder till exempel med att testa ny teknologi i sina framställningsverksamheter, men distansarbetet har gjort det oerhört svårt att implementera nya metoder i sitt arbetsflöde och att få ett bra affärsvärde. Med FIaaS har vi därför samlat all erfarenhet från våra respektive och gemensamma piloter och applikationer; av dessa har vi sedan skapat byggklossar som enkelt och smidigt kan implementeras och skalas upp.

Gagnar produktivitet och affärsnytta

Felix understryker att rätt förvaltad data även gagnar den enskilda individens produktivitet, bland annat genom att tillgängliggöra och digitalisera allt från servicemanualer och monteringsinstruktioner till kvalitetsdokumentation och testförfaranden. Istället för att få sina arbetsinstruktioner för montering, kvalitetskontroll och liknande via text och statiska 2D-bilder kan medarbetarna nu istället få instruktionerna projicerade över den fysiska miljön via 3D-animeringar i realtid.

– Målet är i förlängningen att snabbare och till lägre kostnader uppnå högre affärsnytta. Att implementera ny teknik tar ofta lång tid och är komplicerat, men med FIaaS kan det eftersträvade värdet skapas snabbare. I andra hand medför FIaaS möjligheten att smidigt skala upp hela verksamheten. Med tanke på den digitala mognadsgrad som finns i Norden har våra lösningar goda förutsättningar att vara en del av drivkraften framåt. Vi har redan fått otroligt snabb effekt via många gemensamma projekt, framförallt i Skandinavien.

Heltäckande säkerhet blir kritiskt

Ett allt mer virtuellt arbetssätt medför dock utmaningar i sin tur. Patrik Sjöstedt, Microsoft EMEA Regional Business Leader Manufacturing & Resources Industry, lyfter digital säkerhet som den i särklass viktigaste frågan i diskussionen om Industri 4.0 och ökad digitalisering. Han betonar att säkerheten, tillsammans med krav på hög kvalitet, låga kostnader och leveranssäkerhet, är bekymmer som tillverkningsindustrin alltid måste tampas med.

– I kombination med kundernas allt mer skräddarsydda kravställningar på både leveransalternativ, priser och produkter skapar detta en komplex situation. På toppen av det påverkas tillgång och efterfrågan av den rådande globala situationen, samtidigt som hållbarhetsfrågorna ligger som ett ramverk runt allt. Det skapar ett läge som präglas av motstridigheter och då måste man optimera på bästa möjliga vis. Lyckas man lösa denna ekvation får man kundernas uppmärksamhet, men som så mycket annat förutsätter det att man har rätt data.

Förkonfigurerad out-of-the-box-lösning

Sammantaget är det lätt att se att digitaliseringen av tillverkningsindustrin inte står utan utmaningar. Det är mot denna bakgrund som PTC, Rockwell Automation och Microsoft lanserade FIaaS, med målet att hjälpa industrin att förkonfigurera ett systemstöd som kan möta branschens förändrade förutsättningar. Där Microsoft har sitt ursprung i gränsöverskridande, integrerade molntjänster som kan kanalisera och analysera data, har Rockwell Automation båda fötterna stabilt på industrigolvet och OT. Bryggan mellan de två utgörs av PTC, som kundanpassar datan för att göra den begriplig och användbar för beslutsfattarna.

– Det finns mycket att vinna på att välja en förkonfigurerad out of the box-lösning med väsentligt kortare implementationstider, jämfört med att lägga tid, resurser och ansträngning på att bygga, utveckla och drifta en intern lösning. Inte nog med att egna lösningar ofta blir statiska, de är många gånger dyra att underhålla. Tack vare våra olika kompetensområden besitter vi dessutom en unik samlad förståelse för och kunskap inom tillverkningsindustrierna, något som kommer våra kunder till gagn. Ska man nå framgång i konvergensen mellan IT och OT står vi alltså väldigt starka, avslutar Patrik.

