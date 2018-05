Håll koll på Draghi i sommar

”För första gången på länge tycker jag att ECB-mötet blir mer intressant än Fed”, säger Anna Öster.

Den 14 juni kommer nästa räntebesked från den europeiska centralbanken ECB. I fokus står vad Mario Draghi & Co ska säga om planerna för sina tillgångsköp i spåren av den senaste tidens oro för Italiens skuldutveckling. Tidigare har centralbanken flaggat för att köpen, som just nu uppgår till 30 miljarder euro per månad, ska pågå åtminstone till september innan de trappas ned.

”Om ECB har tänkt sig att trappa ner – hur gör de nu om det fortsätter att stöka på marknaden?”, frågar sig Anna Öster. ”Om man blickar tillbaka så har de ibland meddelat i god tid innan vad de ska göra, ibland har beskedet kommit kort inpå.”