Hajpen som kom av sig: ”Helt självkörande bilar minst 10 år bort”

När kommer de självkörande bilarna? Frågan har vi hört i minst 15 år. Och svaret är alltid olika, och beror på vem du frågar.

Redan 1958 pekade General Motors på att ambitionen var att inom något årtionde skulle alla fordon vara autonoma. Autonoma fordon har nu legat högt på den så kallade hajpkurvan för avancerad teknik, som analysföretaget Gartner tar fram, i många år. Men nu har den sjunkit rejält och är nere på en ganska låg nivå.

Redan 2018 så uttalade Waymos VD, John Krafic, att autonoma fordon aldrig kommer att kunna köra i alla miljöer, och det kommer att ta årtionden innan de finns på alla vägar. Året efter, sa Volvochefen Håkan Samuelsson att självkörande bilar är mer utmanande än vi trodde.

2021 sa till och med Teslas vd Elon Musk att självkörande bilar är ett svårt problem. Och då har han gång på gång under flera år ständigt utlovat att Tesla inom några månader skall leverera helt självkörande fordon.

Och för några månader sen, hösten 2022, slutade Ford och VW att stödja Argo AI som skulle utveckla självkörande fordon på nivå 4. Fords VD, Jim Farley, sa att ”profitable, fully autonomous vehicles at scale are a long way off and we won’t necessarily have to create that technology for ourselves.”

American Automobile Association gör varje år en enkät kring autonoma fordon. I den nya undersökningen svarade 68 procent att de är rädda för ”driverless tech”, vilket är den mest dramatiska ökningen sedan 2020. Man säger att detta till stor del på att kommunikationen kring ADAS, (Advanced Driver Assistance Systems) har namn som ger intrycket av att bilen är helt självkörande: Autopilot (Tesla), ProPILOT (Nissan) or Pilot Assist (Volvo). Men ingen levererar autonoma fordon på mer än nivå 2.

I USA gör NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) varje år en sammanställning av olyckor med användandet av självkörande teknik. Självkörande teknik har ju 5 nivåer, där man brukar definiera nivå 3 och högre som självkörande på riktigt. Studien är delad i två kategorier, nivå 2, som alltså betyder ADAS, enligt ovan, och ADS (Automated Driving System) nivå 3 till 5.

Rapporten från 15 jan 2023 visade på 419 olyckor. Av dessa var 263 nivå 2, ADAS, och 156 med ADS. Totalt var 18 st dödsfall, alla kopplat till ADAS. Man anser fortfarande att data är så pass svårbedömt att det inte går att dra några långtgående slutsatser.

En av tankarna bakom de självkörande bilarna är att de skall vara säkrare än när en människa kör, och därmed rädda liv. Totalt sett i världen är dock de självkörande bilarna idag inblandade i mer än dubbelt så många olyckor per miljon mil som vanliga bilar. Så man har en del kvar att jobba med.

Under åren har det skett ett antal olyckor med självkörande bilar. Waymos självkörande bilar som testats i Phoenix, Arizona, hade 18 olyckor under sina första 20 månaders test.

Tesla, vars autopilot Elon Musk ständigt hyllar, har gett upphov till ett antal olyckor när föraren använt autopilot. Och av dessa har minst 11 st varit dödsolyckor sedan 2015.

Det finns också en förväntan att med självkörande fordon skall trafiken kunna minska. Om du i stället för att köra en egen bil samåker i en autonom taxi så borde det behövas färre fordon.

Men tyvärr visar forskningen på det motsatta. Och varför är det så?

Forskarna pekar på tre olika skäl till mer trafik. Det blir bekvämare och tiden mer användbar. Du kan jobba, eller titta på en film, precis om du åker kollektivtrafik. Antalet tomkörningar ökar eftersom du till exempel kan be din bli att åka och parkera nånstans där det är billigt. Och det tredje skälet är att taxi blir billigt, när förarlönerna försvinner.

Men samtidigt händer det mycket när det gäller självkörande godstransporter. I Kina meddelade Alibaba juni 2022 att deras leveransrobot DAMO gjort 10 miljoner leveranser av paket.

I Sverige har vi Einride som utvecklar självkörande elektriska lastbilar, eller vad man kallar podar. Målet är att nå självkörande nivå 4. Och för Einride innebär det att 90 procent av körsträckan skall kunna vara helt autonom, och resterande 10 procent kan skötas av en förare på distans. I en ledningscentral kan varje distansförare därmed sköta tio fordon.

Man ser utvecklingen i flera steg. Till att börja med fordon som körs inom inhägnat område. I nästa steg tester på landsväg och motorväg, som noga rekognoserats av en så kallad sensorbil.

Därefter körning på nivå fyra, med en distansförare som tar den första och sista delen av transporten. Detta sätt att ha en säkerhetsförare på distans är det som också kommer i det lagförslag som nu finns. Även självkörande bussar kommer att kunna hanteras på detta sätt, och det kräver att bussföraren på distans har busskörkort etc.

Startup-bolaget Halo i Las Vegas testar också en fjärrstyrd variant av mobilitetstjänst. När du vill hyra en bil, bokar du den i en app. Sen fjärrstyrs bilen till önskad plats. Och därefter kör du den som vilken bil som helst. Man planerar att lansera konceptet senare under året. Det blir allt mer uppenbart att fjärrstyrning i vissa delar av transportsystemet kommer att vara ”the next big thing” inom autonoma fordon.

Vi har ju i Sverige också haft bolaget NEVS, som tog över efter Saab i Trollhättan. Man har utvecklat elbilar, men också självkörande små bussar. Men i slutet av februari i år varslade den kinesiska ägaren Evergrande Group 300 av företagets 350 anställda om uppsägning. Och ännu vet vi inte hur detta slutar.

På flera håll i Sverige testas också mindre självkörande bussar. De flesta är av det franska märket Navya, är eldrivna och har en maxhastighet på 20 km/h. Även här har alla bussarna ännu en säkerhetsförare. Flera kollektivtrafikaktörer är intresserade av frågan.

Men utvecklingen har också gett många andra positiva effekter. Nya bilar idag har alltmer av ADAS – Advanced Driver Assistance Services. Bilarna håller sig inom körfältet, bromsar och accelererar automatiskt osv. Och är bilen en elbil så är denna typ av funktioner ännu mer avancerade. Men en sak som är viktigt här är bra vägmarkeringar som kan läsas av fordonens alla kameror. Här kommer det offentliga att behöva tagga upp en hel del, för att dessa funktioner skall fungera bra.

Så blir då bilarna någonsin självkörande på den högsta nivån 5? Ja, det är svårt att sia, särskilt om framtiden. Men 2022 så godkände Tyskland att Mercedes Benz skall får köra sina S Class och EQS på nivå 3, kallad Drive Pilot, på allmänna vägar.

Men vi kommer säkerligen att se självkörande fordon, typ Einride, och bussar inom några år. Men om vanliga personbilar kommer att kunna köra helt förarlöst i alla komplexa miljöer är svårt att säga. I alla fall inte inom de närmaste 10 åren är min gissning.

Christer Ljungberg är grundare och senior advisor för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.