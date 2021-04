Hajpat techbolag närmar sig börsen – med Anders Borg som ordförande

Innehåll från UiPath Annons

– Många avdelningar har suttit med där här problemen länge och inte haft någonstans att vända sig. Idag lägger sjukvårdspersonal ner mycket tid på repetitivt manuellt arbete som att scanna in och skriva ut dokument samt att upprepa samma information i flera olika system. Den stora nyttan med automatisering ligger i att få den medicinska personalen att arbeta med det de är utbildade till och inte lägga fokus på onödigt arbete som en digital robot kan göra, säger Fredrik Hansson, utvecklingsledare på SÄS.

Förlängning av sjukskrivningar har minskat med avsevärt

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har i tre år jobbat med att automatisera och knyta ihop flera system och resultaten har varit tydliga. Förr förlängdes ungefär 40% av alla sjukintyg på ortopeden hos SÄS. Dels innebar det problem för den sjukskrivne som inte hann bli frisk innan sjukskrivningen löpte ut. Men det fick också stora konsekvenser för sjukhuspersonalen.

– Vi såg att vi la enormt med tid på sjukskrivningar samtidigt som nästan hälften av alla sjukintyg förlängdes. Därför tittade vi tillsammans med ortopeder, fysioterapeauter och andra kunniga personer om en lämplig sjukskrivningslängd för en given diagnos och har implementerat det i roboten. När en RPA-lösning tas fram går vi ner på golvet där det händer och försöker förstå, kartlägga och optimera processen manuellt. Först när vi skapat en optimal process kan den automatiseras, berättar Fredrik Hansson.

– Idag kan läkaren, när patienten fortfarande är kvar på akuten, gå till datorn och knappa in det elektroniska sjukintyget. När diagnoskoden är använd startar roboten med ett snabbt kommando och börjar leta bland ett par hundra mallar samtidigt som den fyller i intyget automatiskt. Detta gör att vi sparar tio läkarminuter för varje sjukintyg samtidigt som vi inte längre får några samtal kring förlängningar av sjukskrivning vilket sparar in ytterligare 20 minuter per samtal, fortsätter Fredrik

Automatiseringar hjälper sjukvården och patienten

UiPath har tagit fram en rapport med många fler exempel på hur automatiseringar hjälper sjukvården i olika situationer. Den visar bland annat att dessa besparingar i tid inte är ovanliga, snarare tvärtom. Men det är inte bara tidsbesparing som möjliggörs utan patientperspektivet är inte att förglömma.

– Genom att knyta ihop flera system med RPA-teknik får vi snabbare informationsöverföring till de som behöver informationen vilket betyder att vi tidigare kan ta beslut som kortar ledtiderna. Patientens tid på akuten dras ner samtidigt som vi får patienterna rätt placerade i större utsträckning än förut, avslutar Fredrik Hansson.

