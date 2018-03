Hade fel om "allt" - han är Trumps nya ekonomirådgivare

Samtidigt har han kritiserat Donald Trumps protektionistiska handelspolitik och riktade nyligen skarp kritik mot Vita husets kontroversiella importtullar på stål och aluminium i en artikel på CNBC:s hemsida.

"Kudlow kan inte beskrivas som en ekonomisk nationalist, men han är villig att rätta in sig i ledet", skrev New York Times-reporten och Trump-kännaren framför andra Maggie Haberman på Twitter under gårdagen.