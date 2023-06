H&M:s insamlade kläder dumpas i Afrika och Indien

Klädjätten H&M HM B -0,07% Dagens utveckling talar nu för tiden om en ”cirkulär kundresa”, vilket bland annat manifesteras genom ett klädinsamlingsprogram där kunder kan lämna in begagnade kläder. Under fjolåret samlade programmet in 14.768 ton textilier.

”Vi strävar efter att säkerställa att de donerade produkterna sorteras och används till det mest lämpade ändamålet, inklusive återanvändning som en produkt eller ett material, eller återvinning”, skriver H&M i sin årsredovisning för 2022.

Aftonbladet har undersökt vad som händer med de kläder som lämnas in till H&M. Genom att gömma spårsändare – så kallade airtags – i tio olika plagg inlämnade i olika butiker har tidningen kunnat följa hur plaggen sammantaget färdas ett och ett halvt varv runt jorden, med transportmedel som långtradare och fartyg.

Ett av plaggen hamnar i Benin, ett afrikanskt land som enligt Aftonbladet tar emot enorma mängder begagnade kläder och där en stor del av importen dumpas och bränns direkt.

”Importören som köpt plagget medger att det också kan ha smugglats till Nigeria”, skriver tidningen.

Ett annat plagg hamnar i staden Panipat i Indien, som enligt Aftonbladet också har stora problem med textilavfall stora.

”Två av plaggen mals ner till fibrer, trots H&M:s löfte att kläder som kan bäras igen ska återbrukas. Den ena plagget var näst intill oanvänt”, skriver Aftonbladet.