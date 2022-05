Gymmens revansch i USA – ”Optimism i luften”

Ökenvandringen ser ut att vara över för gymbranschen enligt Rickard Blomberg, USA-chef på svenska Eleiko.

”Det här året är det stor skillnad. Det vi känner nu är optimism i luften över hela landet, det är stora investeringar i gym”, säger han.

Di träffar honom i bolagets nya lokaler utanför Austin, dit Eleiko nyligen flyttat efter elva år i Chicago.

Uppemot en fjärdedel av gymmen och träningscentren som fanns innan pandemin har stängt dörrarna för gott enligt uppskattningar från branschorganisationen IHRSA.

Vinterns omikronvåg kulminerade i mitten av januari, mitt i vad som normalt sett är en hektisk period för gymmen.

Men till skillnad från tidigare smittspridningstoppar syntes snabb återhämtning i gymanvändandet. Börsnoterade Planet Fitness såg till exempel sin högsta aktivitetsnivå sedan pandemin bröt ut innan månaden var över medan privatägda Blink Fitness satte rekord i både februari och mars.

För Eleiko innebär jordbävningen som skakat om marknaden stor potential enligt Richard Blomgren. Investeringsbehoven är stora och gymmen fokuserar mer på styrketräningsutrustning än exempelvis löpband och träningscyklar.

”Vi är helt rätt positionerade. Det är den här typen av utrustning som folk inte kommer åt någon annanstans”, säger han.

De kommersiella gymmen står för ungefär en tredjedel av försäljningen medan hemförsäljningen som steg kraftigt under pandemin fortfarande motsvarar en dryg tredjedel även om det minskat på senare tid. Resterande 40 procent fördelas lika på utrustning till college och universitet samt militären, som Eleiko tecknat flera stora kontrakt med.

Hemmamarknaden, som var en relativt liten intäktskälla innan pandemin, blev räddningen 2020. Richard Blomgren beskriver en känsla av panik när hela gymmarknaden dog på en vecka.

Sedan började order ticka in via Eleikos e-handel. Under april, månaden efter att USA stängt ned, sålde bolaget lika mycket på nätet som de gjort under hela 2019. Ledtiderna tickade snabbt iväg från några månader till uppemot ett år. Det är först nu bolaget kommit ikapp.

Trots det blev fjolåret tufft när efterfrågan på hemmamarknaden minskade medan gymmen fortfarande inte var redo att investera stort så länge munskyddskrav höll en del av kunderna hemma.

När efterfrågan nu kommer tillbaka handlar det istället om att parera den kraftiga uppgången i inflationen och fortsatta leveransproblem. Richard Blomgren medger att inflationen bitit in i bolagets marginaler.

”Det har gått ganska fort. Vi gjorde en prisändring för sex månader sedan och vi får nog göra något snart igen. Normalt sett kan vi gå två år utan en prisändring men nu får vi titta på månadsbasis och på specifika produkter”, säger han.

Ett mindre konjunkturkänsligt intäktsben är den militära marknaden, där Eleiko vunnit upphandlingar och levererar både utrustning och utbildning till flottan och armén.

Bolaget har bland annat varit med och utvecklat helt nya fysiska tester som drygt 1,2 miljoner soldater måste genomföra varje år där fokus numera ligger mer på explosiv styrka än tidigare.

Relationen med armén ledde vidare till ett exklusivt kontrakt för att utforma flottans träningsprogram, som fick ligga på is under större delen av pandemin men som har kunnat komma igång igen i år.

”Vi har verkligen kunnat komma in på ett sätt som jag aldrig hade kunnat drömma om”, säger Richard Blomgren.