Guldpriset lyfter – högsta på över sju år

Guldet anses traditionellt vara en säker hamn i orostider. I början av coronakrisen på börsen avancerade också guldpriset, men mellan den 6-19 mars rasade guldpriset drygt 12 procent ned till cirka 1.470 dollar per uns. Men sedan dess har guldet åter glimrat.

Under måndagen stiger guldpriset med 0,8 procent till omkring 1.708 dollar per uns, därmed har priset stigit 12,5 procent under 2020. Det är även den högsta nivån sedan början av december 2012. Guldet noterade sin högsta nivå någonsin i augusti 2011 då det nådde 1.917,9 dollar per uns.