Gruvjätten BHP når rekordhög järnmalmsproduktion

Produktionen av järnmalm låg på 275 miljoner ton för året. För det nya räkenskapsåret 2019 räknar BHP med att nå en produktion om 273-283 miljoner ton.

BHP flaggar också för att man kommer att bokföra en kostnad på 650 miljoner dollar under räkenskapsåret 2018 som ett resultat av dammolyckan i Brasilien under 2015.BHP-aktien har under morgonen stigit 3,2 procent på den australiensiska börsen.