Föreställningen bygger på Yanis Varoufakis bok ”Talking to my daughter about the economy”. Varför ville du göra teater av boken?

”Jag har läst boken flera gånger och köpte den faktiskt till min son. Jag tänkte direkt att den skulle passa att sättas upp som teater. Även om det är facklitteratur är det en levande beskrivning av hur ekonomi fungerar. Det är en berättelse som har en linjär struktur, och med stor potential för en scen.”

Föreställningen riktar sig till barn och vuxna, från 12 år. Vad hoppas ni att besökarna kommer ta med sig?

”Grundidén är att kommunicera att ekonomi tillhör alla, och inte bara experterna. Det blir ett slags odyssé genom mänsklighetens ekonomiska historia, som börjar 600 år före Kristus när pengar uppfanns, och utbyte av varor för pengar började. Sedan går vi vidare till 1600-talet när konceptet med bank och bankirer föddes, vidare till det moderna samhället med finanskrisen 2008 och dagens banksystem.”