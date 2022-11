Grönt ljus för elstöd – med tak för storförbrukare

Beslutet kommer att expedieras under dagen, uppger inspektionen för TT.

Regeringen har sagt att stödet kan betalas ut i början av nästa år. Det ska gå till omkring fem miljoner elkunder i södra och mellersta Sverige, det vill säga de som finns inom elområde 4 och 3.

Stödet baseras på historisk förbrukning under perioden från oktober förra året till och med september i år. Stödet utgår med 79 öre per kilowattimme för kunder i elområde 4 och med 50 öre per kWh i elområde 3.

Energimarknadsinspektionen har kompletterat Svenska kraftnäts modell för att den ska stämma överens med de EU-regler som finns för hur så kallade flaskhalsavgifter får användas eller betalas tillbaka. Totalt ska 55,6 miljarder kronor i avgifter återgå till elkunder i de två elområdena.

”Vi har godtagit Svenska kraftnäts modell till den allra största delen, säger Elin Broström, enhetschef på avdelningen för marknadsövervakning på Energimarknadsinspektionen, till TT.

”De allra största förbrukarna behöver ansöka om att få stöd över en viss nivå. Vi inför en form av tak”, säger Broström.

Det handlar om kunder med en förbrukning på över 3 miljoner kilowattimmar.

Det innebär att kunder i elområde 4 kan få ut upp till 2,37 miljoner kronor utan särskild ansökan.

För elområde 3 är det högsta möjliga stödet, utan särskild ansökan, 1,5 miljoner.

Om ersättningen enligt schablonen överstiger de beloppen måste företaget eller kommunen, eller andra storförbrukare det kan handla om, visa att de faktiska kostnaderna har varit högre än takbeloppet.