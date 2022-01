Gröna Lund-ägare vill rekrytera 3.400 medarbetare inför sommaren

Nöjesparkskoncernen Parks and Resorts har inlett sin årliga rekrytering till nöjesparkerna Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland inför sommarsäsongen 2022.

I år söker bolaget 3.400 nya medarbetare och behovet är särskilt stort kring restauranger och matkiosker, framgår det av ett pressmeddelande.

”Vi söker alltifrån attraktionsförare och djurvårdare till restaurangpersonal och tekniker. Som vanligt fokuserar vi på en bred mångfald bland våra medarbetare och man behöver oftast inte ha vare sig utbildning eller erfarenhet tidigare, då vi utbildar all vår personal i både service, värdskap och funktion i vår egen Parks and Resorts Academy”, säger Ida Troive, HR-chef på Parks and Resorts.