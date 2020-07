Grekland presenterar krispaket på 3,5 miljarder euro

Greklands ekonomi gick bättre än andra länder i eurozonen under första kvartalet. Däremot väntar man sig att de negativa konsekvenserna av landets coronarestriktioner kommer bli dramatiska under andra och tredje kvartalet. Det sade Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotaki under fredagen, enligt Reuters.

Under fredagen annonserade premiärministern ytterligare åtgärdspaket till ett värde av 3,5 miljarder euro för att stötta verksamheter som drabbats av coronakrisen.

Staten kommer även utöka vissa skattelättnader för bolag som tappat mer än 35 procent i omsättning under första halvåret.

Arbetslösheten i Grekland under första kvartalet uppgick till 16,2 procent.