Gratis munkar och öl ska locka vaccinskeptiker: ”Alla blir vinnare”

”Om det här lockar dig, tänk på detta när du tänker på vaccination. Mmmmmm.”

New Yorks borgmästare Bill de Blasio hade en pillemarisk och belåten uppsyn när han häromveckan, med pommes frites i både hand och mun, presenterade ett samarbete med stadens hyllade och börsnoterade hamburgerkedja Shake Shack.

Upplägget bygger på att vaccinerade erbjuds en gratis måltid och är ett i en växande skara. Frityrmunkskedjan Krispy Kreme lockar vaccinerade amerikaner i hela landet med en gratis munk om dagen, en cajunkrog i New Orleans lockat med en gratis portion kräftor medan ostkakekedjan Junior's Cheesecake bjuder på just amerikansk ostkaka. Bryggerijättarna Budweiser och Samuel Adams bjuder båda på öl - medan handelskammaren i Miami har sjösatt programmet ”Shots for Shots”, vilket kan översättas med snapsar för sprutor och går ut på att uppmuntra tveksamma med drinkar.

”Incitament hjälper, det gör de verkligen. Vi har presenterat presentkort, fribiljetter och alla möjliga sorters uppmuntran för vaccinering”, fortsatte Bill De Blasio under sin presentation.

Den charmoffensiven har i sin tur följts av fler, då Andrew Cuomo, som är guvernör i delstaten New York, offentliggjorde ett lotteri med en högstavinst på 5 miljoner dollar, närmare 42 miljoner kronor.

”Det här är en situation där alla blir vinnare”, förkunnade Andrew Cuomo.

Hamburgerkedjan Shake Shack.

Inspirationen kommer sannolikt ifrån delstaten Ohio, som i våras lockade spruträdda med en jackpott på 1 miljon dollar. Bland en mängd andra amerikanska lockbeten som skapat rubriker märks gratis marijuana från en laglig återförsäljare i Illinois, liksom fribiljetter till Super Bowl, den årliga och mycket eftertraktade finalmatchen i amerikansk fotboll.

Många arbetsgivare i USA, som McDonalds, Amazon och matvarukedjan Trader Joe’s ger sina anställda bonusar för att ta sprutan. Flygbolaget Delta uttrycker däremot vaccinering som ett krav. Befintlig personal kan mötas av reprimander och hindras från tjänstgöring och för den som hoppas på en anställning är sprutan obligatorisk

”Vi kommer att kräva att all blivande personal vaccineras innan de kan skriva på för anställning”, säger vd Ed Bastian i en intervju med CNN där han också berättade att bolaget byggt om sitt Delta-museum vid flygplatsen i Atlanta till en tillfällig vaccineringscentral.

Den privata thinktanken Brookings-institutet har till och med föreslagit stora kontantbetalningar för att locka amerikaner.

”Min starka magkänsla är att allt under 1 000 dollar per person skulle vara för lite”, skriver Robert Litan på den Washington-baserade tankesmedjan i ett förslag som presenterades i höstas och som alltså propagerar för belöningar på över 8 000 kronor per spruta.

”Det är mycket pengar för många familjer i dessa svåra tider och tillräckligt för att nationen ska nå över gränsen på 80 procent”, fortsätter Robert Litan med hänvisning till en förmodad gräns för så kallad flockimmunitet.

Även om USA - med många vaccinskeptiska invånare, stora sociala klyftor och ett sjukvårdssystem som inte välkomnar alla - ligger långt fram gällande kreativa lockbeten, märks liknande försök på några andra håll i världen.

Serbien erbjuder alla invånare som tar sprutan en ersättning på 250 kronor. I den indiska staden Rajkot rapporteras gratis näsringar i guld locka kvinnor till vaccincentraler. Nyligen skapade även Bran i Rumänien rubriker genom att erbjuda vaccinering i stadens största turistattraktion, ”Draculaborgen” Castelul Bran.

Det är en synnerligen vacker plats att få en spruta på, även om Draculas historiska förlaga Vlad III Dracul faktiskt inte tros ha bott i slottet. Rumäner som tar sin spruta i slottet får inte bara fritt inträde, med tillgång till en utställning som dokumenterar 52 sorters medeltida tortyrredskap, utan även ett diplom som i skämtsamt ton anspelar på den odödlighet som förknippades med den fiktive vampyrgreven.