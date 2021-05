Ebitda-resultatet var -4,0 miljoner kronor (-0,5).

Under kvartalet initierade bolaget inledande studier av bolagets projekt i Dannemora och Grängesberg. Resultaten från dessa studier beräknas presenteras under innevarande kvartal för Dannemora järnmalmsprojekt och under tredje kvartalet för Grängesberg apatitprojekt.