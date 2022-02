Götenehus ökar omsättningen rejält

Intäkterna steg under kvartalet till 423 miljoner kronor (283). Rörelsemarginalen sjönk därmed till 0,3 procent (3,1).

Nettoresultatet förbättrades till 0,7 miljoner kronor (minus 10,1).

Angående råmaterialpriserna noterar bolaget att priserna på trä från slutet av året åter har börjat vika något.

Bostadsmarknaden är enligt bolaget fortsatt stabil och antalet sålda bostäder under året uppgick till 623 bostäder, jämfört med 685 stycken ett år tidigare.

”På grund av de kraftigt ökade materialpriserna har vi under andra halvåret medvetet varit selektiva med vilka nya affärer vi går in i. Vårt fokus har i ännu högre grad lagts på bostadsutveckling och försäljning av egna bostäder och bostadsområden, där vi har bra kontroll på produkter, intäkter och kostnader. För villor och fritidshus har vi höjt priserna i flera steg under året och även gjort så under inledningen av 2022”, skriver vd Andreas Gustafsson i delårsrapporten.

”Efterfrågan på nyproducerade och hållbara bostäder av trä är stor. Vi är väl positionerade med en stark mark- och projektportfölj och ett brett utbud av bostäder. Detta tillsammans med vår nya satsning inom fastighetsutveckling gör att jag ser goda möjligheter till en positiv utveckling under 2022”, uppger han vidare.