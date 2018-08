Göran Persson: Den stora invandringen ett problem

På fredagen släpps ”Bumblebee Nation. The hidden story och the new Swedish model”, en bok av den brittiske journalisten David Crouch.

I boken hävdar Göran Persson bland annat att ”den stora gruppen invandrare som har anlänt under de senaste tio åren är ett problem”.

Det skriver Expressen, som tagit del av ett förhandsexemplar av boken.