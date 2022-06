Googles AI: "Jag är medveten om min existens"

Listan över satsningar på infrastrukturen de kommande 12 åren var så lång att den tog närmare en timme för Tomas Eneroth att presentera.

Men så finns det också stora hål att fylla, både när det gäller väg och järnväg.

”Vägarna är slitna, det är fullt på spåren och vi har stora utmaningar som vi måste möta”, säger han.

Totalt innehåller den nya nationella infrastrukturplanen satsningar på 799 miljarder kronor. Till det kommer intäkter från banavgifter och trängselskatter, som ger en samlad ram på 881 miljarder.

Den enskilt dyraste satsningen är bygget av en ny höghastighetsjärnväg, där regeringen väljer att lyfta in hela projektet i den nationella planen.

Det innebär att även sträckorna mellan Linköping och Borås, via Jönköping, och vidare söderut mot Hässleholm nu finns med.

”Vi tar ansvar och finansierar fullt ut satsningen på nya stambanor. I denna planen med närmare 104 miljarder kronor och sedan kommer projektet efter 12 år att fullföljas med ytterligare investeringar”, säger Tomas Eneroth.

Idén om nya snabbtåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö lanserades av den dåvarande alliansregeringen inför valet 2014.

Sedan dess har flera av de borgerliga partierna svängt och i dag säger samtliga partier som ingår i Moderatledaren Ulf Kristerssons regeringsalternativ nej till satsningen.

Skälet är kostnaden, som enligt Trafikverkets senaste bedömning uppgår till 325 miljarder kronor, i 2021 års prisnivå. Målet är att genom besparingar kunna kapa kostnaderna till 260 miljarder.

Samtidigt har det hela tiden, sedan 2014, funnits en majoritet för bygget av nya stambanor.

Tomas Eneroth påpekar att de första etapperna funnits med i planen sedan 2018.

”Nu fullföljer vi genom att skjuta till mer resurser men också börja planera för och avsätta resurser för de återstående delarna”, säger han och tillägger att de nya stambanorna skulle kunna vara klara någon gång runt 2045.

Den nya infrastrukturplanen innehåller även en utbyggnad av Ostkustbanan, med fyrspår mellan Stockholm och Uppsala.

Längs Ostkustbanan utlovas dessutom en förstärkning av flera sträckor längre norrut, samt investeringar i Mittbanan mellan Östersund och Storlien.

”Det är totalt 19 miljarder kronor som vi nu aviserar och investerar i Ostkustbanan”, säger Tomas Eneroth.

Regeringen vill även gå vidare med den andra etappen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå, där man nu skjuter till 3 miljarder kronor.

”Det täcker inte hela kostnaden, det ligger i slutperioden och kommer nog sträcka sig kanske förbi 2033 skulle jag bedöma”, säger Tomas Eneroth.

Regeringen utlovar också en rad satsningar på järnvägen i södra Sverige, bland annat på Skånebanan och Västra stambanan.

Dessutom ska förutsättningarna att förbättra tågförbindelserna till Oslo från Stockholm och Göteborg utredas, liksom mellan Helsingborg och Helsingör.

När det gäller vägnätet vill regeringen utöka satsningen på förbifarten runt Skellefteå och man ger även klartecken till en ny tvärförbindelse i södra Stockholm.

Totalt anslås närmare 200 miljarder kronor till vägunderhåll de kommande 12 åren.

För sjöfarten utlovas bland annat djupare farleder till hamnarna i Göteborg och Luleå. Regeringen har även valt att lyfta in en satsning på nya isbrytare i den nationella planen.

”Det är färdig finansiering för två isbrytare och möjlighet för en tredje isbrytare”, säger Tomas Eneroth.

Samtidigt som Tomas Eneroth lovar nya stora satsningar på infrastrukturen fortsätter kaoset på Arlanda, med långa köer till säkerhetskontrollerna.

Hur ser du på situationen där?

”Jag själv är kanske lite förvånad över bristen på framförhållning från Swedavias sida”, säger Tomas Eneroth.

Är du kritisk till Swedavias hantering av det här?

”Jag är lite förvånad över att man inte riktigt såg att resandet skulle ta fart så snart efter pandemin och hade resurser för att möta detta”, säger han.

Som Di tidigare rapporterat varnades justitiedepartementet om det förestående kaoset på Arlanda redan i januari.

Har regeringen varit tillräckligt bra förberedd?

”När det gäller Swedavia får jag hänvisa till var den frågan ligger, den ligger inte under mitt ansvar. Men jag har själv tillsatt utredningen om Arlanda som tittar på hur vi långsiktigt ska kunna stärka Arlanda och den kommer inom kort att presenteras”, säger Tomas Eneroth och tillägger att Swedavia som statligt bolag ligger under näringsdepartementet och inte under infrastrukturdepartementet.