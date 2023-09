Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, har sedan 2021 ett utökat uppdrag som innebär att de ska jobba med att skapa förutsättningar hållbart resande, med det yttersta målet att färre ska ta bilen.

Inom uppdraget har Västtrafik under åren provat en rad kampanjer, bland annat för att få vanebilister att prova alternativa färdmedel. Ett exempel är projektet Elcyklist, där hundra bilpendlare på Volvo Powertrain i Skövde fick låna en elcykel under sex veckor. Ett annat är då 100.000 bilister i regionen tidigare i år fick chansen att kostnadsfritt få resa med kollektivtrafiken under två veckors tid.

Gomores Sverigechef Klara Bergkvist och Västtrafiks vd Lars Backström.

Nu provar man ett nytt grepp. Från och med slutet av september kommer 30.000 personer som hoppade på Västtrafiks provåkningserbjudande tidigare i år få en rabattcheck från privatbildelningstjänsten Gomore. Syftet är att att uppmuntra resenärerna till att antingen hyra ut sin egen bil – eller att själva hyra en genom tjänsten.

”Att testa ett samarbete med Västtrafik känns självklart då vi delar målet om att minska utsläppen på vägarna. Utifrån våra användare ser vi att en delad bil kan ersätta 10 'vanliga' bilar”, kommenterar Gomores Sverigechef Klara Bergkvist samarbetet.

Varför ska man då Västtrafiks resenärer uppmuntras till att ta bilen? För att det i förlängningen kan gynna både kollektivtrafiken och miljön.

”Genom att hyra ut sitt fordon kan man till exempel finansiera ett pendelkort – och samtidigt kanske få någon som har behov av en bil att hyra en istället för att köpa en. Det bidrar till både lägre utsläpp och bättre framkomlighet. Med bättre framkomlighet kan vi också leverera en bättre, tryggare, snabbare och mer pålitlig kollektivtrafik”, säger Lars Backström.