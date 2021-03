Golfboom under coronapandemin – nu spås nytt rekordår

Det förutspås bli fullt på golfbanorna även under kommande golfsäsong.

För första gången på tio år passerade antalet medlemskap bland landets golfklubbar en halv miljon under fjolåret. Det fina vädret, den tidiga säsongsstarten och det faktum att golfen var en smittsäker aktivitet under det första pandemiåret gjorde att den tidigare nedåtgående kurvan plötsligt började peka uppåt under 2020.

”Jag tänkte att det inte kunde ha spelats så här mycket och att det antingen var fel på systemet eller att det hade fuskats. Men det visade sig stämma”, säger Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare för Svenska Golfförbundet.

Det nya handikappsystemet som infördes i mars i fjol, där varje rond sedan dess har registrerats, visade höga siffror redan efter påsk. Bo Bengtsson kunde inte tro sina ögon.

”Helt plötsligt skulle alla spela golf igen och 2020 visade den femte bästa siffran genom tiderna. Kampanjen som vi hade tänkt genomföra behövdes inte och allt som vi hade jobbat för sedan nedgången runt 2004, skedde av sig själv”, säger han.

Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare för Svenska Golfförbundet. Foto: Pressbild

Svenska Golfförbundet spår att uppgången fortsätter i år, framför allt under våren och försommaren.

I fjol kom det stora uppsvinget någon vecka efter påsk förra året i samband med att folk blev permitterade eller började arbeta hemifrån. Och när andra sociala aktiviteter blev omöjliga blev golfen ett naturligt val för många.

”Mycket ställdes in, men man har kunnat spela golf tillsammans med familj och vänner. De äldre, som man inte har kunnat besöka, kunde man spela med på avstånd. Gemenskapen som kommer med golfen är en styrka.”

Siffrorna från 2020 visar att medlemskapen ökade med 11,2 procent i jämförelse med föregående år, från 484.514 till 538.962 medlemskap. Men de första månaderna under pandemin kantades ändå av oro och ovisshet bland landets klubbar. Situationen ser fortfarande olika ut beroende på klubb.

”Vissa fick panik och trodde att golfspelandet skulle försvinna helt. Det var närmast en krissituation, men förbundets ekonomi var stabil och vi insåg rätt snabbt att vi skulle klara av ett år med pandemin. Förbundet införde möjligheten att delbetala årsavgiften till SGF, vi senarelade faktureringar och hjälpte klubbarna att söka coronastöd”, säger Bo Bengtsson.

”Pratar du med klubbar i dag kommer vissa att säga att ’nu är det okej’, medan andra kommer att säga ’fasen vad mycket pengar vi gjorde i fjol’.”

Bro Hof Slott Golf Club i Stockholm nådde i fjol en rekordomsättning på omkring 42 miljoner kronor och ett resultat på cirka 5 miljoner kronor. Det kan jämföras med 2019 då klubben omsatte 37 miljoner och gjorde ett resultat på 2,6 miljoner,

”Pandemin har helt klart påverkat, jag kan inte se någon annan förklaring”, säger Björn Örås, klubbens grundare och ordförande.

Bro Hof Slott Golf Club, med sina två 18-hålsbanor, har i dag 750 medlemmar som betalar en årsavgift på 16.900 kronor.

Trots det ökade intresset kommer de allra flesta golfare som söker medlemskap i en klubb att få det beviljat, det är få klubbar som lagt ’locket på’, menar Bo Bengtsson. Men trycket väntas bli högt.

”Tillgängligheten kommer att vara en utmaning för flera klubbar. Men i dag fokuserar vi mer på hur vi kan ta hand om våra medlemmar och mindre på gästspel och turism.”

Det finns ingen statistik över vad medlemskapen runt om i landet kostar, men Bo Bengtsson uppskattar att det i snitt rör sig omkring 6.000 kronor per säsong och spelare. Men detta med förbehåll om att det kan vara några tusenlappar billigare eller dyrare beroende på var i landet man spelar. Det som klubbarna diskuterar i dagsläget är hur man ska få medlemmarna att vilja betala mer.

”Majoriteten av golfbanorna är medlemsägda och vi ser den omöjliga ekvationen där golfare inte riktigt är beredda att betala så mycket som kanske behövs. Det pågår intensiva diskussioner om att den som spelar ofta ska betala mer än den som spelar mer sällan. Det gäller att hitta rätt för varje enskild klubb och fundera på vad man har för typ av medlemmar”, säger han.