Gold Town Games minskar förlusten

Gamingbolaget Gold Town Games hade en nettoomsättning på 3,2 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020, jämfört med 1,7 miljoner motsvarande period året innan.

Rörelseresultatet uppgick till -1,2 miljoner kronor (-4,0).

”Gold Town Games inledde året fulla av förväntan på vad World Football Manager (WFM) skulle kunna åstadkomma och med en storsatsning i form av Wayne Gretzky som ambassadör för World Hockey Manager (WHM). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte riktigt blev som vi tänkt oss”, skriver bolaget med hänvisning inte minst till att pandemin stängde ner världen och att tillväxtplanen då påverkades på grund av den starka kopplingen till sportevenemang.

”Det blev mindre lönsamt att ta in nya användare då intresset för sport minskade samtidigt som konkurrensen på digital annonsering ökade. Vi har under året därför varit försiktiga med annonseringen då förtjänst per ny användare inte varit tillräckligt bra eller snabb.

I sin framåtblick över 2021 konstaterar bolaget att det innan årsskifte kommer att ha minst tre spel på en global marknad – WFM, WHM och majoritetsägandet i Sideline Labs, en spelstudio som utvecklar ett mobilt managerspel för amerikansk fotboll.

”Det metodiska arbetet, tiden och det engagemang vi lägger in i produkterna kommer att, genom köp och annonsering, medföra ökade intäkter under året”, heter det i rapporten.