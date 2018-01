Godkännandet dröjer för svenska Camurus preparat för missbrukare

FDA har under hösten meddelat att myndigheten vill sätta produkten på ett snabbspår in på den amerikanska marknaden. De kliniska prövningarna i tre faser är avslutade och om CAM2038 börjar användas kommersiellt blir den unik i sitt slag på marknaden. Enligt Fredrik Tiberg har de kliniska studierna visat på hur stor påverkan läkemedlet kan få för personer som lider av drogberoende.

Tekniken som bolaget har utvecklat går förenklat ut på att placera läkemedel i en så kallad depå under patientens hud för att sedan låta frisätta det aktiva läkemedlet under lång tid. I USA är opioidmissbruk den främsta dödsorsaken bland människor under 50 år och 10,6 miljoner amerikaner uppskattas vara drabbade.

Samtidigt som FDA behandlar Camurus begäran, pågår liknande processer både hos den Europeiska läkemedelsverket, EMA och hos motsvarande myndighet i Australien.

”Vi hoppas på godkännanden under fjärde kvartalet i år”, säger Fredrik Tiberg.