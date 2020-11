Under fyra års tid har General Motors, GM, legat på Donald Trump för att lätta på regleringar kring bilindustrins utsläpp. Redan under Trumps första veckor på presidentposten uppmanade Mary Barra honom att sänka de standarder för utsläpp som satts under Barack Obama.

Förra året gick Trump-administrationen ett steg längre - aktivt uppbackade av Kia, GM, Toyota med flera – och utmanade Kaliforniens och andra delstaters rätt att sätta sina egna regler kring utsläpp i rätten.

Kalifornien, som är den största amerikanska bilmarknaden, har en tydlig nollvision vad gäller utsläpp. Guvernör Gavin Newsom skrev tidigare i år under en exekutiv order om att förbjuda all försäljning av diesel- och bensinbilar i delstaten från och med 2035. Och det man gör i Kalifornien ger eko. 25 stater i USA och Kanada har historiskt valt att frivilligt följa de regleringar som sätts där – istället för de federala.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom undertecknar ordern som förbjuder all försäljning av bensin- och dieselfordon i delstaten från 2035. Foto: Daniel Kim

Men alla biltillverkare har inte stått på Trumps sida i den kampen. Honda, Volkswagen, Ford och BMW valde istället att skriva avtal med Kalifornien i vilket de lovar att bygga mer bränslesnåla fordon – ett avtal som började gälla 1 januari i år.

Och nu när det blåser nya vindar i USA ökar stödet för den sidan i kampen. I sitt brev till miljöorganisationer skriver GM:s vd Mary Barra att biljätten omedelbart drar sig tillbaka från rättstvisten, vilket bland andra New York Times skriver. Inte nog med det, hon uppmanar också andra biltillverkare att göra samma sak.

”Den valda presidentens, Kaliforniens och General Motors ambitiösa elektrifieringsmål är anpassade för att ta itu med klimatförändringarna genom att drastiskt minska bilutsläppen”, skriver hon i brevet.

Det dramatiska avvisandet av Trump är ett led i GM:s strategi att anpassa sin verksamhet efter den nya administrationen. Den valda presidenten Joe Biden har presenterat en stor satsning på el-bilar och tillhörande infrastruktur. På en konferens förra veckan meddelade Barra att de kommer öka investeringarna i utveckling av elbilar och autonoma fordon med 35 procent, jämfört med vad bolaget tidigare sagt.

Biden-administrationen välkomnar så klart GM:s kappvändning.

”GM: s beslut förstärker hur kortsiktigt Trumpadministrationens ansträngningar för att urholka amerikansk uppfinningsrikedom och USA:s försvar mot klimathotet verkligen är,” sade Joe Biden i ett uttalande, enligt sajten Automotive News.

Toyota, en av GM:s tidigare allierade i frågan om Kaliforniens rätt att sätta sina egna utsläppsregler, meddelade på måndagen att de med tanke på de förändrade omständigheterna fortfarande bedömer situationen. Den japanska biltillverkaren meddelar dock att den fortfarande tror på en standard som gäller USA:s samtliga stater.

President Trump och Vita Huset har ännu inte kommenterat General Motors beslut.