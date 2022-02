Glycorex underskott ökar

Omsättningen var 6,8 miljoner kronor (7,3). Antalet sålda enheter ökade totalt sett med 5 procent jämfört med samma period 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0 miljoner kronor (0) med likvida medel om 42,1 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

”För en lyckad kommersialisering i USA krävs regulatoriskt godkännande från FDA och att Glycosorb ABO inkluderas i de amerikanska ersättningssystemen. Glycorex registreringsarbete har försenats på grund av covid-19-pandemin, men kommer att bli ett prioriterat område under 2022”, skriver Geert Nygaard i vd-ordet i bokslutet.

En ansökan för Glycosorb-ABO lämnades ursprungligen in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under 2003. Efter 19 år sedan första marknadsansökningen lämnades in har produkten fortfarande inte fått ett godkännande.

Glycorex hoppas att bolaget under året ska kunna starta den kliniska studien inom ledgångsreumatism (Reumatoid artrit).