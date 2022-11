Glycorex redovisar mindre omsättnings- och resultatförändringar

Omsättningen var 8,8 miljoner kronor (8,6).

”Vår försäljning fortsatte att utvecklas positivt på majoriteten av våra marknader. Under kvartalet var utvecklingen särskilt positiv i Spanien, Australien, Norge och England. Tillväxten hämmades något till följd av en temporärt svagare orderingång från Nederländerna, Österrike och Indien – länder till vilka vi under årets nio månader totalt sett haft en försäljningstillväxt på över 30 procent till”, skriver Johan Nilsson i vd-ordet av rapporten.

Lönsamhetsförsämringen under kvartalet som Johan Nilsson i vd-ordet kvantifierar till 0,35 miljoner kronor uppger han är ”framförallt relaterat till ökade personal- och marknadsföringskostnader.

Johan Nilsson som är tillförordnad vd kommer enligt besked från i september att ersättas av Johan Lavén. Han påbörjar sin anställning den 8 december.

I rapporten beskriver bolaget, under sin strategi Going for Growth (G4G), hur bolaget bland annat ska växa globalt. I denna del av strategin ska registreringsarbetet i USA, som är världens största marknad för njurtransplantationer, bli ett prioriterat område framöver. Registreringsarbetet uppges ha försenats på grund av covid-19 pandemin.

Glycorex produkt Glycosorb ABO har dock använts under många år i Europa och behandlingsmetoden har använts sedan den första transplantationen utfördes 2001.