Det finns ett stort behov av duktiga transaktionsjurister hos svenska advokatbyråer. Helena Woodcock, Head of Business Unit Law & Senior Recruitment Consultant på rekryterings- och konsultuthyrningsföretaget Jurek konstaterar att det råder mer eller mindre ”huggsexa” om duktiga kandidater.

– Vi får in många uppdrag från framför allt advokatbyråer där de ber oss leta efter just transaktionsjurister, dessa är i dagens marknad utmanande uppdrag och vi tar oss an dem genom kartläggning, behovsanalyser och stöd hela vägen från urval och initial kontakt till djupintervjuer.