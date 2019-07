Gigantiskt frihandelsavtal ska lyfta handeln i Afrika

Det historiska handelsavtalet – det första som gäller hela den afrikanska kontinenten – slöts i slutet av maj förra året, men det är först nu som den inre afrikanska marknaden blir verklighet. Handelszonen kommer att likna EU:s inre marknad, där tariffer på varor och tjänster tagits bort för att underlätta för länderna att göra affärer med varandra, snarare än med länder utanför frihandelsområdet.

Afrikanska unionen (AU), Afrikas motsvarighet till EU, har diskuterat överenskommelsen sedan 2015. När unionens medlemsstater till tonerna av Bob Marleys textrader "let's get together" skulle skriva under avtalet under ett möte i Rwanda förra året valde kontinentens största och viktigaste ekonomi, Nigeria, först att ställa sig utanför.

”Den nigerianska regeringen oroade sig för att ett stort inflöde av billiga varor skulle slå ut den inhemska industrin och skapa arbetslöshet”, säger Victor Adetula, forskningschef vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, på telefon från Nigeria där han befinner sig.

Det är en farhåga som delas även av andra länder, säger Adetula. Och den är långt ifrån ogrundad.