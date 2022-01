Giganten sopar rent i Sverige

”Jag tror absolut att den snabbhet med vilken vi har utvecklat vaccinen under pandemin kommer att sprida sig till övriga delar av branschen”, säger Berkeley Vincent, Sverige-vd för Janssen som ingår i Johnson & Johnson, världens största läkemedelskoncern som också var störst på den svenska marknaden i fjol.

Världens största läkemedelsbolag säljer nu också bäst i Sverige. Johnson & Johnson toppar med dotterbolaget Janssen den svenska försäljningslistan för 2021 efter en kraftig tillväxt på 35 procent. Det betyder att Janssen i fjol sålde läkemedel för drygt 2,5 miljarder kronor på den svenska marknaden.

”Vi är mycket glada för det gångna året”, säger vd Berkeley Vincent.

”Vi har en väldigt innovativ portfölj och vi har sett en ökning för en rad av våra läkemedel som Darzalex mot multipelt myelom, Spravato för svår depression, Ponvory inom multipel skleros och Erleada mot prostatacancer. Så alla dessa väldigt efterfrågade och viktiga läkemedlen gav ett bra år för oss.”

Janssen är alltså inte beroende av någon enskild storsäljare.

”Vi har en ganska bred portfölj. Vi har väldigt viktiga läkemedel inom hematologi och onkologi, framför allt prostatacancer. Men vi har också viktiga läkemedel inom immunologi”, förklarar Berkeley Vincent.

Han erkänner att distansarbetet och den digitala utvecklingen har varit en utmaning för bolaget de senaste två åren.

”Vi har investerat mycket i digitala lösningar de senaste åren och det har gett resultat nu. Vi har faktiskt sett en ökad kontakt med våra kunder den senaste tiden.”

Innan irländaren Berkeley Vincent blev vd för Janssen i Sverige och Norden var han ansvarig för Janssens europeiska digitala affärsområde.

”Jag kan se att mycket av det som vi pratade om länge med digitala lösningar innan pandemin nu snabbt har blivit verklighet.”

Han beskriver hur kunderna, det vill säga vården, är fortsatt hårt pressad men att det samtidigt är fortsatt stor efterfrågan på relevant läkemedelsutbildning.

”Vi kan nu presentera att det är mycket effektivare med digitala möten istället för att läkarna tidigare kanske tvingades flyga till USA för konferenser. Det är bra för svensk sjukvård och bra för patienterna.”

De bestående avtrycken för branschen av pandemin tycks handla mycket om ökad effektivitet.

”Jag tror absolut att den snabbhet med vilken vi har utvecklat vaccinen under pandemin kommer att sprida sig till övriga delar av branschen. Vi har gått från 6-7 års utvecklingstid till under ett år. Jag önskar att den samarbetsmiljö som vi varit i under pandemin kan fortsätta, inte minst i den svenska life science-strategin där det finns mycket möjligheter till närmare samarbeten. Men självklart måste vi ha fortsatt stenhård koll på patientsäkerheten.”

För den bredare allmänheten blev Janssen kanske riktigt känt när Sverige beslutade sig för att nobba bolagets covidvaccin.

”Det respekterar jag helt och fullt. Men vi har en stor efterfrågan inte minst i Covax, det globala vaccinsamarbetet. Eftersom vårt vaccin inte behöver djupfrysas så är det i många länder det vaccin som är enklast att distribuera till befolkningen. Så det är en jätteviktig bit i världens strategi mot covid-19”, menar Berkeley Vincent.

Han utesluter inte heller att Janssens covidvaccin kan anammas av svenska myndigheter längre fram.

”Omikron har lärt oss att det inte är över än och det är inte tydligt vad som kommer att hända härnäst. Man kan hoppas att det här är sista kapitlet. Men det är långt ifrån säkert att det inte kommer att behövas ett nytt vaccin längre fram.”

Det är inte bara Janssen-Cilag som upplevde ett starkt 2021. Svenska Octapharma ökade försäljningen med 48 procent till 327 miljoner kronor.

Allra starkast försäljningstillväxt 2021 uppvisade danska parallellimportbolaget Abacus Medicine med hela 143 procent.

”En annan, mer generell trend i branschen är att generikabolagen tappat i försäljning under förra året. Parallellimportörerna däremot har generellt gått starkare, liksom originaltillverkarna”, konstaterar Lova Karnell på Bonnier Pharma Insights, databas- och analysföretaget med fokus på läkemedelsindustrin och som satt samman försäljningssiffrorna.

De 100 största läkemedelsbolagen, som står för den absoluta majoriteten av den svenska marknaden, hade en sammanlagd försäljning i fjol på knappt 40 miljarder kronor.