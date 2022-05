Gick back på aktiebet – nu får han revansch

”Jag har valt aktier som jag haft under bevakning och som jag tycker har tagit väldigt mycket stryk innan den här tävlingen började.”

Med knappt två veckor kvar av Di:s aktietävling har Drömportföljen fått en ny ledare. På måndagen klättrade Peter Rimås, alias ”Rimmen”, båda portföljer upp till första respektive tredje plats.

Biopharmabolaget Sanionas lyft på över 20 procent gav framför allt skjuts i placeringarna - ett bolag Peter Rimås också ägt privat. Som socionom jobbandes inom socialpsykiatrin har bolag inom hälsosektorn intresserat honom extra mycket. Saniona hamnade på Peter Rimås radar när han och en vän inom branschen diskuterade Prader-Willis syndrom, en medfödd kromosomavvikelse som medför utvecklingstörning.

”Då hittade vi det här bolaget som jobbar med den här typen av sällsynta sjukdomar och började läsa på om det”, säger han.

Peter Rimås valde då att investera i bolaget men aktien föll och han valde till slut att sälja med förlust. Nu får han revansch i Drömportföljen.

”Jag valde att ta in bolaget i den här tävlingen eftersom jag ändå haft det under bevakning och vet att aktien gått ner väldigt mycket. Alla bolag som jag valt till portföljen tycker jag har tagit väldigt mycket stryk före tävlingen började”, säger han.

Förutom Saniona startade Peter Rimås sin drömportfölj med forskningsbolaget Camurus CAMX -0,61% Dagens utveckling , teknikbolaget Sivers Semiconductors, konsumentvarukoncernen Humble HUMBLE +4,67% Dagens utveckling Group och gamingbolaget Media and Games Invest. Bolagen utgör fortfarande grundbulten, och är de som placerat hans andra portfölj på en tredje plats, men under resans gång har han kryddat ledarportföljen med en liten andel Africa Oil AOI +1,50% Dagens utveckling och spelbolaget Evolution EVO +2,18% Dagens utveckling . På måndagen plockades även medicinteknikbolaget Bonsupport in efter besked om godkännande i USA.

Peter Rimås är medveten om att det framför allt är högriskbolag han satsar på - och är beredd på att bli omsprungen.

”Det är ren tur och flyt att det gått så här bra, det finns inget vetenskapligt bakom den här portföljen. Men det är kul att ta in bolag man är intresserad av även om det är hög risk, det passar ju en tävling med begränsad tid perfekt.”

Peter Rimås ledarportfölj Africa Oil Bonesupport Camurus Sivers Semiconducters Saniona Humble Group Media and Games Evolution