Get Group har beslutat om emission till LDA Capital

GET Group, tidigare Net Trading Group, har beslutat om en emission av 41,1 miljoner teckningsoptioner till LDA Capital Limited.

Under ledning av Alexander Klaar och Ylva Johansson

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och utgör del av den ersättning som bolaget betalar för det finansieringsavtal som ingåtts mellan bolaget och LDA Capital.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För varje teckningsoption innehar LDA Capital rätt att påkalla teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0:23 kronor per aktie. Om bolagets aktie har ett marknadsvärde som är lägre än 90 procent av teckningskursen ovan den dag som infaller ett år efter det att registrering av dessa teckningsoptioner skett, ska teckningskursen justeras till 110 procent av marknadspriset av aktien per den dagen, skriver GET Group.

GET Groups aktie avslutade fredagens handel på drygt 0:15 kronor per aktie.